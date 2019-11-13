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İstanbul Emniyeti'nden hastanedeki silahlı kavgayla ilgili açıklama

İstanbul Emniyeti'nden hastanedeki silahlı kavgayla ilgili açıklamaİSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki silahlı kavgaya ilişkin yaptığı açıklamada, 4 kişinin yaralandığı ve olayla ilgili 4 kişinin de yakalandığını duyurdu.

13.11.2019 22:03 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:04
Emniyeti'nden hastanedeki silahlı kavgayla ilgili açıklama
İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün akşam saatlerinde Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki silahlı kavgaya ilişkin yaptığı açıklamada, 4 kişinin yaralandığı ve olayla ilgili 4 kişinin de yakalandığını duyurdu.
Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün akşam saat 22.00 sıralarında iki aile arasında yaşanan silahlı kavgaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Silahlı kavganın detaylarının paylaşıldığı açıklamada, "Olayın Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesinde meydana gelen trafik kazasının devamında Abdülhadi T. isimli şahsın kazaya karıştığı şahıslar tarafından darp edilmesi üzerine akrabalarının doktor raporu almak için bahse konu hastaneye gittiklerinde kazaya karışan şahıslarla karşılaşmaları sonucu meydana geldiği belirlenmiş, Ahmet B. isimli şahsın silahını çıkararak olayı başlattığı anlaşılmıştır. Konu ile ilgili yaşanan olay neticesinde Ahmet B. Ramazan Ö. İsmail B. Volkan V. isimli şahısların yaralandığı ve tedavi altına alındığı belirlenmiş, güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu olayın diğer şüphelileri oldukları tespit edilen Erhan T. Abdulhadi T. Ercan T. ve Bayram T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.
İstanbul Emniyeti'nden hastanedeki silahlı kavgayla ilgili açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Küçükçekmece, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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