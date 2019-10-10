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İstanbul emniyetinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na dev ekrana yazılan mesajla destek verdi.

10.10.2019 16:49
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na dev ekrana yazılan mesajla destek verdi.
Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan dev ekrandaki askeri sevkiyat sırasında çekilen Türk bayraklı fotoğrafın üzerine, "Fırat'ın doğusunu barış pınarlarıyla sulayacak kahraman Türk ordusuna selam olsun. Sefer bizim zafer Allah'ındır." mesajı yazıldı.
İstanbul emniyetinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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