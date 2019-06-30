30.06.2019 14:16
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İstanbul Emniyetinden "Küçükçekmece" açıklaması

İstanbul Emniyetinden "Küçükçekmece" açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün Küçükçekmece'de yaşanan olayla ilgili ailenin yanlış anlaşılma olduğunu belirterek, Suriyeli çocuktan şikayetçi olmadığını bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'>İstanbul Emniyet Müdürlüğü , dün Küçükçekmece 'de yaşanan olayla ilgili ailenin yanlış anlaşılma olduğunu belirterek, Suriyeli çocuktan şikayetçi olmadığını bildirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Küçükçekmece'de yaşanan olaylara ilişkin iddialarla ilgili aile yanlış anlaşılma olduğunu belirtip Suriyeli çocuktan şikayetçi olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.
Bu arada, olayla ilgiyi 18 kişiye 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü muhalefetten işlem yapıldığı, şüphelilerin bu sabah emniyetten serbest bırakıldığı bildirildi.
Kaynak: AA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü , İstanbul , Küçükçekmece , Güncel

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