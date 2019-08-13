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İstanbul Emniyetinden şehit ailelerine bayram ziyareti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kurban bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret ederek kurban eti dağıttı.

13.08.2019 21:33
İstanbul Emniyetinden şehit ailelerine bayram ziyareti
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kurban bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret ederek kurban eti dağıttı.
Edinilen bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla her bayram olduğu gibi bu bayramda da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Ümraniye, Üsküdar, Kartal, Ataşehir, Eyüpsultan, Kağıthane, Avcılar, Beykoz ve Beylikdüzü ilçelerindeki şehit ailelerini ziyaret eden ekipler, her bir aile için ayrılan kurban hisselerini de teslim etti. Toplamda yaklaşık bir ton kurban eti dağıtımı yapıldı.
İstanbul Emniyetinden şehit ailelerine bayram ziyareti

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Kaynak: AA

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