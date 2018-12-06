İstanbul Emniyetinin Düzenlediği Operasyonda Yüzlerce Sahte Pasaport ve Kimlik Ele Geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte kimlik ve pasaportlarla uluslar arası göçmen kaçakçılığı yapan çeteye operasyon düzenledi. FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütü üyelerini yurt dışına çıkardıkları ortaya çıkan çetenin Iraklı üyesi Fars Tahir Muhammed'in gözaltına alınarak tutuklandı.

İSTANBUL EMNİYETİNDEN DEV OPERASYON

A Haber'de yer alan habere göre; İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında DHKP-C ve FETÖ üyelerinin de aralarında bulunduğu kişileri sahte pasaportla yurt dışına kaçıran çeteye yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, birçok ülkeye ülkeye ait sahte pasaport, MOSSAD ve MİT gibi birçok istihbarat teşkilatına ait sahte kimlikler ele geçirildi. Olayla ilgili 33 kişi tutuklandı. Operasyonda, sahtecilik uzmanı olduğu belirtilen Irak uyruklu Fars Tahir Muhammed isimli zanlı da gözaltına alınarak tutuklandı.

ÇETENİN UZMANI FARS TAHİR MUHAMMED TUTUKLANDI

Çetenin sahtecilik ve kopyalama işlerinin uzmanı olduğu belirtilen Irak uyruklu Fars Tahir Muhammed, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Muhammed'in örgüt için hazırladığı belgelerin gerçeğinden ayırmak mümkün olmadığı belirtildi. Operasyonda, yüzlerce sahte pasaport ve sahte kimliğin yanı sıra İsrail gizli servisi MOSSAD, Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait kimlikler de bulundu.

26 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 43 kişiden 26'sı tutuklanırken, 16 kişinin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.