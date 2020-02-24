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İstanbul en anlamlı buluşma: kazada kaybolan bebeğine kavuşunca havalara uçtu

En anlamlı buluşma: Kazada kaybolan bebeğine kavuşunca havalara uçtuGökhan ARTAN/İSTANBUL, (DHA)-Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak kazaya uğrayan Pegasus Hava Yolları uçağında annesi ve babası ile bulunan minik Lana'nın, kazada kaybolan oyuncak bebeğine kavuşma...

24.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:13
En anlamlı buluşma: Kazada kaybolan bebeğine kavuşunca havalara uçtu
Gökhan ARTAN/İSTANBUL, (DHA)-Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak kazaya uğrayan Hava Yolları uçağında annesi ve babası ile bulunan minik Lana'nın, kazada kaybolan oyuncak bebeğine kavuşma anında duygusal anlar yaşandı. Kazazede ailelerin yardımına koşan Pegasus destek ekibinden bir görevlinin bularak teslim ettiği oyuncak bebeğine hastanede kavuşan Lana, sevinçen havalara uçtu.
Pegasus Hava Yolları'nın İzmir- seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı 5 Şubat'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişinde pistte tutunamayarak yola savrulmuştu. Kazanın ardından gönüllülerle birlikte yaklaşık 300 kişi hastanelere koşarak hem yaralılara hem de yakınlarına yardım etti. Kazada yolcuların kurtarma çalışmasının tamamlanmasının ardından, uçakta bulunan eşyalar ve valizler ailelere teslim edildi. Ancak anne ve babası ile uçakta seyahat eden minik Lana çok sevdiği oyuncak bebeğini kaza sonrası ulaşamamanın üzüntüsünü yaşıyordu. Yaşadığı şokun etkisiyle tedavi gördüğü hastanede genellikle uyuyan, uyanık olduğunda da sürekli 'Biz gideceğiz, biz gideceğiz' diyen Lana'nın durumu Pegasus destek ekibinden bir görevliyi de etkiledi.
SEVİNÇTEN HAVALARA UÇTU
Görevli önce Lana'ya aldığı küçük hediyelerle iletişim kurdu. Lana, en sevdiği bebeğinin uçakta kırıldığını ve bunun için çok üzüldüğünü görevliye söyledi. Görevli de Lana'nın kazada kaybolan oyuncak bebeğini bulmak için yoğun çabaları sonuç verdi. Enkazda her yer kontrol edildi, bagajlar tek tek taranmasıyla oyuncak bebek bulundu.Hastanede kayıp oyuncak bebeği kendisine verildiğinde Lana'nın parlayan gözleri, sevinç çığlıkları ve mutluluğu herkesi duygulandırdı. Lana'nın ailesi oyuncak bebeği bulan görevliye teşekkür etti.
İstanbul en anlamlı buluşma: kazada kaybolan bebeğine kavuşunca havalara uçtu

Pegasus Hava Yolları, İstanbul, Pegasus, Güncel

Kaynak: DHA


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