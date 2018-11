İstanbul Erdoğan Adayları Açıklıyor

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:30



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ/ İstanbul DHA Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda 14 büyükşehir ve 26 il belediye başkanı adaylarını açıklıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan , "Birileri için ittifaklar seçimle, sandıkla sınırlı olabilir, biz ülkenin ve milletin geleceği için yaptığımız ittifakı inşallah sonraki nesillere de miras olarak bırakacağız. Burada bir kez daha Sayın Bahçeli ve Milleyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş kardeşlerimize bu kutlu yürüyüşe verdikleri destek için teşekkürümü, şükranlarımı ifade ediyorum" dedi.Erdoğan, "Bugün 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde gösterceğimiz AK Parti adaylarından 40 büyükşehir veya il merkezindeki isimleri açıklamak üzere bir aradayız" diye konuştu. Erdoğan, seçim menifestosunu önümüzdeki ay adayların tamamını ilan ettikten sonra açıklayacaklarını belirtti."AK PARTİ'NİN HER SEÇİMDE OY HEDEFİ, MÜMKÜNSE YÜZDE 100'ÜN DESTEĞİNİ ALMAKTIR"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz milletimizin aklını çelmenin değil, gönlüne girmenin peşinde olduk. Biz her şeyden önce kalpleri fethetmenin mücadelesini yürüttük. Biz her şeyden önce kalpleri feth etmenin mücadelesi içinde olduk. Seçimler sandıkta değil, gönüllerde kazanılır veya kaybedilir" dedi. Erdoğan, "AK Parti'nin her seçimde oy hedefi, mümkünse yüzde 100'ün desteğini almaktır. Bu orana ne kadar yaklaşırsak kendimizi o kadar başarılı görürüz. Biz oy oranımız düştüğünde iktidaramız tehlikeye girdiği için değil, milletimizin gönlünde irtifa kaybettiğimiz için üzülüyoruz. Aynı şekilde oy oranımız yükseldiğinde gücümüzü tahkim ettiğimiz için değil milletimizin gönlündeki yerimizi sağlamlaştırdığımız için seviniyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayları alfabetik sırayla okuyarak sahneye davet etti.Erdoğan'ın açıkladığı adaylar şöyle Amasya : Cafer Özdemir Menderes Türel Ardahan : Yunus Baydar Artvin : Mehmet Kocatepe Yusuf Ziya Aldatmaz Batman : Murat Güneştekin, Fatih Yumak Bitlis : Nesrullah Tanğlay Burdur : Deniz Kurt Bursa : Alinur Aktaş Denizli : Osman Zolan Diyarbakır : Cumali Atila, Düzce : Faruk Özlü Elazığ : Şahin Şerefoğulları. Erzurum : Mehmet Sekmen Giresun : Aytekin Şenlikoğlu