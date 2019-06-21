21.06.2019 15:01
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İSTANBUL - ERDOĞAN CUMA NAMAZINI BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ'NDE KILDI

İSTANBUL - ERDOĞAN CUMA NAMAZINI BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı 'da bulunan konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camii'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazının ardından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Irak Kürt Bölgesi Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani 'yi kabul edecek.

Görüntü Dökümü:
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Erdoğan'ın camiden çıkışı
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Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan , İstanbul , Çamlıca , Güncel

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