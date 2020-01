İstanbul-erkan petekkaya'nın alacaklarından olduğu hollandalı yapım şirketinin iflas davasına ret

Erkan Petekkaya: Emeklerimizi sömürüp buradan kaçmaya çalıştılar.

Haber-Kamera: Özden ATİK/ İSTANBUL, (DHA) Aralarında Paramparça gibi ve birçok programların yapımcısı olan Hollandalı yapım şirketinin borca batık olduğu gerekçesiyle açtığı iflas davası reddedildi. Şirketten alacağı bulunan oyuncu Erkan Petekkaya dava sonrası yaptığı basın açıklamasında, "Yurtdışından, Hollanda'dan gelip bizim emeklerimizi sömürüp buradan kaçmaya çalıştılar. 50 milyon, 70 milyon yani çok büyük paraları kaçırmaya çalıştılar. Bizim işçilerimizin, çaycımızın, ışıkçımızın, benim, sanatçıların birçok tedarikçinin hepsinin parasının üstüne yatmaya kalktılar. Beceremediler" dedi.

İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davacı Endemol Medya Prodüksiyon Tic. Ltd. Şirketi yönetim kayyumları avukatları, şirket avukatları ve müdahiller Erkan Petekkaya, bazı yapım şirketleri ile aralarında İbrahim Çelikkol'un da müdahillerin avukatları hazır bulundu.

PETEKKAYA: 15 BÖLÜMÜN PARASINI DAHİ ALAMADIM

Duruşmada söz alan oyuncu Erkan Petekkaya, "Yıllar önce anlaştık. Paramparça dizisini 97 bölüm çektik. Oyuncular ve set ekibi olmak üzere herkes canla başla çalıştı. Hepimizin emekleri ve hakları gasp edildi. Bu dizi ile ilgili ben 15 bölümün parasını dahi alamadım. Çok mağdur edildik. Şirket avukatları beni ofislerine çağırdı. Ancak buradaki avukatlar mı değil mi hatırlamıyorum. Bana ofiste rüşvet teklif ettiler. 'Sen bu işe bulaşma sen starsın. Biz senin paranı bir şekilde karşılayacağız' dediler. Ben işçiler ne olacak diye sorduğumda bana 'Sen karışma onlara' diye cevap verdiler. Ben de bunun üzerine mahkemede görüşeceğimizi söyleyerek oradan ayrıldım. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Bunu nasıl yapıyorlar. Bu kadar insan açken" diye konuştu.

"BİZİ DOLANDIRIP GİTMELERİNİ İSTEMİYORUZ"

Oyuncu Petekkaya, "Biz şirketi protesto etmek için diğer meslektaşlarımla şirketin önünde toplandık. Basın açıklaması yaptık. Böyle uluslararası bir şirketin ülkemize girip, dizi üzerinden 50 milyon dolar kazanıp, paramızı ödememesi daha sonra bizi dolandırıp gitmesini istemiyoruz. Bu şekilde sömürülmemiz kabul edilemez. 122 ülkede milyonlarca insan bu diziyi izledi yurtdışında. Ama bana buradaki ve yurtdışındaki alacaklarım ödenmedi. Davanın reddini istiyorum" dedi. Diğer müdahiller de borca batıklık sebebiyle iflas gerçekleşmediğini ifade ederek davanın reddini talep ettiler.

ŞİRKETİN AVUKATLARI: İFLASINA KARAR VERİLSİN

Davacı Endemol Medya Prodüksiyon Tic. Ltd. Şirketi avukatları ise şirketin borca batık olduğunun belli olduğunu, 2007'de kurulan şirketin 2017'ye kadar bir kar dağıtımı olmadığını belirterek şirketin iflasına karar verilmesini talep etti.

DAVA REDDEDİLDİ, TEDBİRLERİN DEVAMINA

İflas davasının reddine karar veren mahkeme, tüm tedbir kararlarının ve yönetim kayyumları heyeti görevinin hükmün kesinleşmesine kadar devamına karar verdi. Dosya istinaf mahkemesine gidecek. Mahkeme hakimi, davanın kendine münhasır dava olduğunu belirterek "Tüm tarafların bir an önce emeklerinin karşılığını almasını temenni ediyorum" dedi.

DAVA SONRASI AÇIKLAMA YAPILDI

Duruşma sonrasında basın açıklaması yapan Erkan Petekkaya, "Çok üzülüyorduk bu dava için. Çünkü yurtdışından gelip Hollanda'dan gelip bizim emeklerimizi sömürüp buradan kaçmaya çalıştılar. 50 milyon, 70 milyon yani çok büyük paraları kaçırmaya çalıştılar. Bizim işçilerimizin, çaycımızın, ışıkçımızın, benim, sanatçıların birçok tedarikçinin hepsinin parasının üstüne yatmaya kalktılar. Beceremediler. 2,5 yıldır devam ediyordu, çok şükür bugün sonuçlandı. İflasın reddine karar verildi. Hiçbir şekilde ödemek istemiyorlardı paralarımızı, ama sayın hakim reddetti davayı kazandık" dedi. 15 bölüm alacağı olduğunu söyleyen Petekkaya, "Herkes için geldim buraya, son davaydı. Tüm arkadaşlarımızı savunmak için geldim. Şirketle çalışan ve emeğinin karşılığını alamayan herkes rahat olsun bundan sonra herkes emeğinin karşılığını alacak" dedi. Duruşmada gerginlik olduğu sorusu üzerine Petekkaya, "Zor bir davaydı. Biz gergin değildik karşı taraf gergindi. Benim paramı vermiyorlar. 122 ülkede yayınlandı, milyonlarca şahit var dedim. Haklı olunan şeyi kazanmak gerçekten çok güzel. 122 ülkeye satıldı ve halen satılıyor" diye cevap verdi. Avukat Bülent Höke de şu ana kadar yaklaşık 30-35 milyon bir para tahsilatı olduğunu, şirketten tüm alacaklar alınmaya devam edileceğini belirtti.

Kaynak: DHA