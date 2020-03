İSTANBUL-"Erkekler, kadın filmine gitmekte önyargılı?

?Erkekler, kadın filmine gitmekte önyargılı?Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, (DHA) ? BEŞİKTAŞ Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile alakalı alanlarında toplumsal cinsiyet kalıplarının ötesine geçebilmiş ve daha yaşanabilir bir dünya için çalışan 10 kadın ve 1 erkek, Pecha Kucha (her fotoğrafta 20 saniye konuşarak) formatında eşitlik serüvenlerini paylaştılar.Ünlü oyuncu ve yönetmen Gupse Özay, 'Erkeklerin yıllardır kadın filmine gitmekte önyargılı olduklarını düşünüyorum. Eltiler filminde gördük ki kadınların da kadınlara özel içeriği olan bir filmi izlemeye ihtiyacı varmış' dedi. Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi ve Beşiktaş Belediyesi iş birliğinde Ortaköy Kethüda Hamamı'nda gerçekleşen 'Nesiller Boyu Eşitlik Seninle Başlar' etkinliğinde rol modeller 20 fotoğraf sunarken, her fotoğrafta 20 saniye konuşarak (Pecha Kucha) anlatımlarını gerçekleştirdi. Oyuncu, yönetmen ve senarist Gupse Özay, Türkiye'nin ilk kadın ağır vasıta şoförü Leyla Ağaçkoparan, emzirmeyi kolaylaştırıcı kıyafetler tasarlayan Ilgın Yazgan gibi farklı alanlarda uzman konuşmacılar, kendi hikayelerini anlattı.'BİR ARADA OLMANIN GÜCÜNÜ ÖNEMSİYORUZ'Beşiktaş Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Zeynep Karaman ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Ülke Direktörü Asya Varbanova, etkinliğin açılışını yaptı. Ardından söz alan Zeynep Karaman, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın selamlarını ileterek, 'Bir arada olmanın gücünü önemsiyoruz. Bu kapsamda BM Kadın Birimi'nin kadın ve kız çocuklara yönelik şiddetin dikkat çektiği 'Ateş böcekleri karanlığı aydınlat' projesinde bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kadınların kendilerini güvende hissetmedikleri karanlık sokakları aydınlatmaya başladık. BM Kadın Birimi'ne bize sunduğu katkılar için çok teşekkür ediyoruz? diye konuştu.'KADINLAR, KADINLARI ÜZMEYE BAŞLADI'Oyuncu ve yönetmen Gupse Özay ise en sn çektiği sinema filmi 'Eltiler'in Savaşı' hakkında konuşarak, 'Elti ve elti birbiriyle arkadaş olmaz orada çok negatif bir şey var hep. İzleyince anlayacaksınız. Sadece Türkiye'de değil bu savaş, dünyada da bu böyle. En son İngiltere Kraliyet Ailesi'nde yaşanan krizde bunu gösteriyor. Özellikle Türkiye'de eltilerin bu savaşında sosyal medyada çok önemli bir hal almaya başladı. Gösteriş, dekorasyon, giyim, 'En iyi çocuğu ben doğururum, en iyi çocuğu ben yaparım' gibi. Sosyal medyada insanlar insanları, kadınlarda kadınları üzmeye başladı. Ancak erkeklerin bu savaştan haberi bile yok. Aile şirketlerinde bile bu elti kavgası yüzünden batabiliyor? dedi.'ERKEKLERİN ÖNYARGILARI YAŞ İLERLEDİKÇE TIRMANIYOR'Filmin yapımcısı ve yönetmeninin bir kadın filmi çekmesi adına önemli katkılar verdiğini söyleyen Özay, 'Eltiler Savaşı ile alakalı film çektiğiniz zaman erkeklerin bu filmi izleyip izlemeyeceği bir risk aslında. Hem yönetmenim hem de yapımcım kadın içeriği anlamında bir film çekmemize yardımcı oldukları için takdiri hak ediyor. Erkeklerin yıllardır kadın filmine gitmekte önyargılı olduklarını düşünüyorum. Sinemada da erkek yoğunluğu ortaya çıkıyor zaten. Reklamda da dış ses olarak müşteriyi ikna eden de genelde erkek oluyor. Ama kadınların da bu filmde gördük, bir kadın filmi içeriği izlemeye ihtiyacı varmış. Kadınların, 'Oh be artık bizden de bir içeriği olan film gördük' dediklerine şahit oldum. Deliha filminde de ön yargılarla savaşmaya başladığım ilk filmdir. Özellikle erkeklerin, 'Afişte kadın var bunu izlemeye mi gideceğim" deyişine şahit olduğumda oldu. Erkek çocukları Deliha'yı çok sevdi ancak erkek yetişkinler bu filme neredeyse gelmediler. Ön yargıların da yaş ilerledikçe tırmandığını gösteriyor bu. Ancak Görümce ve Eltiler Savaşı filminde de bu önyargıların giderek kırılmaya başladığı da aşikar. Erkeklerin de sosyal medyadan bana bu konuda mesaj atmaları çok hoşuma gidiyor? diye konuştu.8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel olarak düzenlenen etkinlik Türkiye'de Nesiller Boyu Eşitlik Sergisiyle devam etti. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve Beşiktaş Belediyesi'nin desteği ile hazırlanan 'Türkiye'de Nesiller Boyu Eşitlik' interaktif sergisi 11 Mart'a kadar İstanbulluların ziyaretine açık olacak.

Kaynak: DHA