Haberler » Güncel » İstanbul Ermeni Patrikliğine Episkopos Sahak Maşalyan seçildi - Haber

İstanbul Ermeni Patrikliğine Episkopos Sahak Maşalyan seçildi

85. İstanbul Ermeni Patriği, Sahak Maşalyan oldu.

11.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:24İstanbul Ermeni Patrikliğine Episkopos Sahak Maşalyan seçildi

85. Ermeni Patriği, Sahak Maşalyan oldu. 85. İstanbul Ermeni Patriği seçimi Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde yapıldı. Episkopos Sahak Maşalyan ve Başespiskopos Aram Ateşyan'ın yarıştığı seçimde delegeler oy kullandı. Oyların 102'sini alan Episkopos Sahak Maşalyan, 85. İstanbul Ermeni Patrikliğine seçildi. Seçimde Sahak Maşalyan 102, Aram Ateşyan 16 oy aldı. 1 oy da geçersiz sayıldı. 85. İstanbul Ermeni Patriği Episkopos Sahak Maşalyan, yaptığı ilk açıklamada gösterdikleri ilgi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti. 85. İstanbul Ermeni Patriği seçimi sonrası bugün saat 17.00'de Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde karşılama duası düzenlenecek.



Meryem Ana, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:50 Hakkari'de bir terörist teslim oldu - Haber
17:49 Öğrencilerden empati yürüyüşü - Haber
17:45 CHP Milletvekili paylaştı: "Bize böyle valiler lazım" - Haber
17:45 Osmancık'taki sahabe türbesi ortaya çıkarılacak - Haber
17:44 Didim'de şiddetli yağışlar etkili oldu - Haber
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Haber
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Haber
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Haber
16:46 Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı - Haber
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Haber
11.12.2019 17:51:16