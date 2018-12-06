İstanbul , Erzurum'un Soğuğuyla Üşüdü

Alana etkinliği ziyarete gelenler, " gerçekten Erzurum havasıyla gelmiş esprileriyle gülüşmelere neden oldular.

Bu duruma , Erzurum Valisi Okay MEMİŞ, "Erzurumlular yaşadıkları yere külfet değil, değer katıyorlar , İstanbul ve İstanbul'da yaşayanların Bu havalara da ihtiyacı var " dedi..

"İstanbul-Erzurum Tanıtım Günleri" törenle başladı. 9 Aralık'a kadar sürecek olan Erzurum Tanıtım Günlerinde çok sayıda etkinlik yapılıyor.

Maltepe sahilinde gerçekleştirilen Erzurum günleri etkinliğinde Erzurumlular memleket özlemini gideriyor. 5 gün boyunca9 Aralık Pazar gününe kadar sürecek olan tanıtım günlerinde Erzurum'un anlatılıp, tanıtılacağı etkinliklerin yanı sıra çeşitli sanatçılar da sahne alacak.

'Neslimizi ve Nefsimizi Müdafaa Etmektir'

Açılış töreninde konuşan İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Ağırman, Erzurum günlerinin İstanbul'daki Erzurumlulara kültürlerini yaşamaları açısından faydalı olacağını söyledi.

Erzurum Tanıtım günlerinde konuşan Erzurum ValisiOkay Memiş , Türkiye'nin birçok yerinde yaşayan 2 milyonu aşkın Erzurumluların yaşadığına dikkat çekerek, "Erzurumlular yaşadıkları yere külfet değil, değer katıyorlar. Erzurum'un birçok manevi şahsiyetlerinden ve Nene Hatun'dan aldıkları o bilinçle, bilgi ve manevi değerlere hâkimiyetleriyle yaşadıkları yere hakikaten değer katıyorlar" diye konuştu.

'Palandöken Efsane Bir Dağ'

Palandöken Dağını Kış turizminin merkezi haline getireceklerini söyleyen Vali Okay Memiş konuşmasına şu ifadelerle devam etti: "Erzurum gerçekten kadim bir şehir. Anadolu'nun giriş kapısı adeta. Sultan Alparslan'ın 1071 deki akınlarıyla başlayan daha sonra Saltuklu Beyliği ile Türklerin Anayurt yaptığı çok önemli bir merkezdir. Birçok güzellikleri içerisinde barındıran Erzurum'da, Çifte Minareli Medresenin, Yakutiye Medresesinin, Ulucami 'nin, Erzurum Kalesinin ve Üç Kümbetlerin bulunduğu bölge adeta İstanbul'un Sultanahmet'i gibi. 45 kilometre kayak pisti olan Palandöken efsane bir dağ. Erzurum dışında Dünya'nın hiçbir yerinde havaalanından indikten 15 dakika sonra kayak yapamazsınız. Bizlerde bu özelliklere sahip Palandöken'i bir numara yapmak için çalışacağız. Büyükşehir belediyemizin, kayak federasyonumuzun ve siz değerli Erzurumluların desteğiyle de bunu başaracağız. Erzurum'un güzellikleri tabi ki bunlarla sınırlı değil, Erzurum'da 20 ilçemiz var. Bunların hepsi birbirinden güzel ve gezilip görülmeye değer yerler. Türkiye'de bu yıl en erken kayak sezonunu Erzurum'da açıyoruz. 1 Aralık Cumartesi günü şehrimizde muhteşem bir törenle kayak sezonuna merhaba diyeceğiz. Türkiye'nin bir numaralı kayak merkezi Palandöken'e tüm kayak severleri davet ediyorum."

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapıldı, katılımcılar stantları gezerek Erzurum'a has yiyeceklerden tattı.

İstanbul Maltepe Sahil Etkinlik alanında düzenlenen faaliyete; Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ömer Düzgün, İstanbul Vali Yardımcısı Serdar Cevheroğlu,her iki ilin İlçe kaymakamları ve belediye başkanları, İstanbul Erzurumlular Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Ağırman,İstanbul Gümüşhane Federasyon Başkanı Vahit Olgun, Kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.