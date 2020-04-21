Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

İSTANBUL-Esenler'de 23 Nisan coşkusu başladı

Esenler'de 23 Nisan coşkusu başladıBurçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/- Esenler'de 23 Nisan kutlamaları başladı.

21.04.2020 15:23 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:29
Esenler 'de 23 Nisan coşkusu başladı
Burçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/- Esenler'de 23 Nisan kutlamaları başladı. 3 kişilik bir animasyon ekibi ilçedeki mahalleri gezerek tüm çocukları balkonlara topladı. Hep birlikte şarkılar söyleyen çocuklar, animasyonlarla 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında her yıl olduğundan daha farklı kutlanıyor. Sokağa çıkıp coşkuyu yaşayamayan çocuklar için Esenler Belediyesi harekete geçti. Sanat Evi (ESEV) öğrencilerinden oluşan 3 kişilik bir animasyon ekibi, sokak sokak gezererek Esenlerli çocukları eğlendirdi. Giydirilmiş klasik bir araçtan çocuk şarkılarının seslendirildiği animasyon gösterilerinde çocuklar balkonlara çıkarak eğlenceye eşlik etti. Bugün başlayan çocuk şenlikleri bayram sonuna kadar devam edecek.
"BELEDİYEMİZ BU TARZ ETKİNLİKLERE HER ZAMAN ÖNCÜLÜK EDİYOR"
Esenler esnafından Nebi Çalışkan, yapılan programdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çalışkan, 'Esenler Belediyemize çok teşekkür ederiz. Bu aktivitelere her zaman öncülük ediyor. Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Çocuklar çok mutlu oldu. Zaten evde çok sıkılmışlardı. Hem eğlendiler hem 23 Nisan'ı kutladılar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünyada kutlu ve mutlu olsun' dedi.
Mahalle sakinlerinden Orhan Çapkan da, 'Çocuklar günlerdir evde çok sıkılmıştı. Belediyemiz çok güzel düşünmüş. Hepsinden Allah razı olsun. Sayelerinde çocuklarımızın yüzü güldü. Böyle programlar sadece çocukları değil hepimizi mutlu etti. Esenler Belediyesine çok teşekkür ederiz' şeklinde konuştu.
İSTANBUL-Esenler’de 23 Nisan coşkusu başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: 23 Nisan, Esenler, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’nin yardımına muhtaç İngiltere’de hükümet erkenci davrandı Haberler
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı Haberler
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haberler
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Haberler
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı Haberler
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi Haberler
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgını yatay seyre geçirmeye başladık Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgını yatay seyre geçirmeye başladık
24 Nisan’da tüm kamu çalışanlar idari izinli sayılacak Haberler
24 Nisan'da tüm kamu çalışanlar idari izinli sayılacak
Haberler ›› Güncel ››İSTANBUL-Esenler'de 23 Nisan coşkusu başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:11: Polislerden minik Ömer'e doğum günü sürprizi - Haber 17:10: Yeşilyurt'ta ilk güneş enerji santrali 850 evin günlük enerjini karşılayacak - Haber 17:10: Amasya'da sağlık çalışanları için dezenfeksiyon tüneli oluşturuldu - Haber 17:10: Gercüş'te dolu etkili oldu - Haber 17:08: Kerkük'te sokağa çıkma yasağında esnekliğe gidildi - Haber 17:00: Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak - Haber 16:36: Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:12: Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz - Haber 13:24: Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı - Magazin 12:30: Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor - Haber