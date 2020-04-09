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İSTANBUL Esenler'de bazı alanlar yaya trafiğine kapatıldı

Esenler'de bazı alanlar yaya trafiğine kapatıldıİSTANBUL, (DHA) - Esenler Hıfzıssıhha Kurulu, ilçe için yeni koronavirüs tedbirleri kararı aldı.

09.04.2020 21:34 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:37
Esenler'de bazı alanlar yaya trafiğine kapatıldı
İSTANBUL, (DHA) - Esenler Hıfzıssıhha Kurulu, ilçe için yeni koronavirüs tedbirleri kararı aldı. Karara göre Esenler'de taşıt trafiğine belli sürelerde kapalı olan alanlar yaya trafiğine de kapatıldı.
9 Nisan 2020 Perşembe günü toplanan Esenler Hıfzıssıhha Kurulu kararında, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgının toplum açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu mutlak şekilde sağlanması hayati öneme haizdir" denilerek ilçede belirli saatlerde taşıt trafiğine kapalı olan Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi ile ilgili de önemli bir uygulamaya imza attı. Buna göre; Esenler'in en işlek meydanı Dörtyol Meydanı ile Davutpaşa Caddesi zorunlu durumlar haricinde 9 Nisan 2020 Perşembe günü saat 17.00'den itibaren 15 gün süreyle yaya giriş ve çıkışına da kapatıldı. Meydan ve caddenin giriş ve çıkışları bariyerlerle çevrilerek polis ve zabıta ekipleri tedbirini artırdı.
DÜKKANLAR AÇIK OLACAK
Bu sürede Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi'ndeki dükkanların açılışına izin verilecek. Yasağa uymayanlara ise ceza kesilecek. Alışveriş, banka veya noter gibi zorunlu işlemler için meydan ve caddeyi kullanan vatandaşlara, bu durumlarını fiş veya başka bir resmi evrakla ibraz etmeleri durumunda ceza uygulanmayacak. İSTANBUL Esenler’de bazı alanlar yaya trafiğine kapatıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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