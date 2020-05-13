İSTANBUL Esenler'de çocuklar sokağa çıkıp, parklarda eğlendi

Esenler'de çocuklar sokağa çıkıp, parklarda eğlendiDoğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, (DHA) ? Esenler Belediyesi, uzun bir aradan sonra sokağa çıkan çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

13.05.2020 19:33 | Son Güncelleme: 13.05.2020 19:38
Esenler'de çocuklar sokağa çıkıp, parklarda eğlendi
Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, (DHA) ? Esenler Belediyesi, uzun bir aradan sonra sokağa çıkan çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.
Koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağı ardından bugün 0-14 yaş grubunun 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. Çocuklar parkları ve sokakları doldururken, Esenler Belediyesi de Çocuk sokağında palyaçolarla çocukları buluşturarak evlerinde sıkılan 0-14 yaş grubuna eğlenceli anlar yaşattı.
OYUNLARA DOYDULAR
Voleybolundan yakar topuna, kaydıraklardan salıncaklara, ip atlamadan saklambaca kadar birçok oyun oynayan ve etkinlik yapan çocukların uzun zamandır hasret oldukları sokaklarda enerjilerini attıkları gözlendi. Özellikle sosyal mesafe kuralına uymaları için Zabıta ekipleri, anonslar yaparak çocukların sağılığı için dikkat etmesi kuralları sıraladılar.
'SAĞLIK İÇİN EVDE KALDIK'
12 yaşındaki Damla Yücekaya, uzun zamandır sokağa çıkamadıklarını hatırlatarak, kendilerine sokağa çıkmanın çok iyi geldiğini belirtti. Damla, evde kaldığı süre boyunca ise kitap okuduğunu ve ders çalıştığını söyledi.3 çocuk babası Uğur Doğan, bu süreçte evde hep çocuklarıyla ilgilendiklerini vurgulayarak, 'Çok sıkıldılar evde ve bu da bize yansıyor' dedi.
Anne Selda Doğan ise çocukların sağlık için evde kaldıklarını dile getirerek, 'İnşallah bugünlerde geçecek. Evde bu süreçte oyun oynadılar, ödevlerini yaptılar, müzik dinlediler yani evde yapılabilirse her şeyi yaptılar' diye konuştu. İSTANBUL Esenler’de çocuklar sokağa çıkıp, parklarda eğlendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Esenler, DHA, Güncel, Haber

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