İSTANBUL-Esenler'de işletmeler müşterilerinin ateşini ölçerek içeri alıyor

Esenler'de işletmeler müşterilerinin ateşini ölçerek içeri alıyorDoğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, (DHA) ? Koronavirüs kısıtlamalarının ardından normalleşme sürecinin ilk gününde vatandaşlar tedbiri elden bırakmazken, işletme sahipleri de sosyal mesafe kuralları ve maske kullanımına dikkat çekti.

01.06.2020 16:00 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:12
Esenler'de işletmeler müşterilerinin ateşini ölçerek içeri alıyor
Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, (DHA) ? Koronavirüs kısıtlamalarının ardından normalleşme sürecinin ilk gününde vatandaşlar tedbiri elden bırakmazken, işletme sahipleri de sosyal mesafe kuralları ve maske kullanımına dikkat çekti. Kafe, kıraathane ve döner satışı yapan işletmelerin girişinde dezenfektanlar bulunurken, maskesiz vatandaşlara maske verildi ve birçok işletme girişte insanların ateşini ölçtü.
Yaklaşık 2,5 ay süren koronavirüs tedbirlerinin ardından normalleşme süreci ile birlikte bugün birçok işletme tekrar hizmet vermeye başladı. Vatandaşlar kıraathaneler, pastane ve döner satışı yapan işletmelerin girişinde ateş ölçümü, maske kontrolü ve dezenfektan önlemleriyle hizmet aldı. İşletme sahipleri mekanlarında yeme-içme yapacak vatandaşlara en az 1,5 metre mesafe olacak şekilde masa düzeni ayarladı.
TAVLA, OKEY VE İSKAMBİL YASAK
Esenler Belediyesi, bugün zabıta ekipleriyle kafe, pastane, kıraathane ve döner salonlarıyla birlikte yiyecek ve içecek sektöründe hizmet veren işletmeleri tek tek denetledi. Denetlemeden memnun olduğunu dile getiren işletme sahibi Alpaslan Eyüpoğlu, 'Biz esnaf ve işletme sahipleri olarak gerekli sosyal mesafe ve tedbir kurallarını yerine getirmekle mükellef olduğumuz için elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz. Girişte dezenfektan standımız mevcut ve orada eldivenlerimiz de mevcut. Oturma şekline göre masalarda 'Sosyal mesafemizi koruyalım' şeklinde yazılarımızı yazıp masaların arasında uygun boşluk bırakmak şartı ile hepsini ayrı bir şekilde düzenlemiş bulunmaktayız. Girişte yine maskesi olmayan vatandaşlarımıza da maske veriyoruz? diye konuştu.
Eyüpoğlu, el temasıyla gerçekleşen tavla, iskambil, okey oynamanın yasak olduğunu ve yine temasa bağlı olarak da gazete okuyacak vatandaşların kendi gazetelerini evden getirmeleri ve yine giderken evlerine götürmeleri gerektiğini söyledi.
SANDALYE VE MASA SAYISI YARIYA İNDİ
Pastane sahibi Fatih Kaya, İçişleri Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu genelgeye uyarak ilk olarak masalar arasındaki sosyal mesafe kuralını uyguladıklarını, ardından masa-sandalye sayısını azalttıklarını ifade ederek maskesi olmayan vatandaşlara maske verdiklerini vurguladı.
İşletme sahibi Mine Eyüpoğlu ve Meral Balta ise kapı girişlerinde dezenfektanlar kullandıklarını, maskesiz müşterileri içeri almadıklarını ve yerlere sosyal mesafe kuralına uyulması gereken uyarı yazıları yapıştırdıklarını söylediler.
MÜŞTERİLER ÖNLEMLERDEN MEMNUN
Kafeye gelen ilk müşterilerden Cengiz Yılmaz, 'Bu sürecin herkese hayırlı olmasını dilerim. Güzel bir hayat yeniden başlıyor. İnşallah bir daha böyle bir durum yaşanmaz. Korunaklı bir şekilde geldik, kahvemizi içiyoruz. Önlemlerden memnunuz. Ateşimiz ölçüldü, maske ile girişimiz sağlandı. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturmaktayız' dedi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamının normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte vatandaşların kafeler, kıraathaneler ve yiyecek hizmeti veren işletmelere gelirken tedbirli ve sosyal mesafe kurallarına uyarak hizmet aldığı gözlendi. Yine vatandaşların sipariş usulünü daha çok tercih ettiği ve yiyecek gibi gıda ürünlerini almaya gelen vatandaşların ise daha çok hizmeti alıp ya evlerinde ya da iş yerlerinde yemeyi tercih ettiği ifade edildi. İSTANBUL-Esenler’de işletmeler müşterilerinin ateşini ölçerek içeri alıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Esenler, DHA, Güncel, Haber

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