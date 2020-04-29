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İSTANBUL Esenler'de komşular 'balkondan balkona' yarışıyor

Esenler'de komşular 'balkondan balkona' yarışıyorBurçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/- Esenler Belediyesi animasyon ekibi Esenlerde sokak programlarına bir yenisini daha ekledi.

29.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:57
Esenler'de komşular 'balkondan balkona' yarışıyor
Burçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/- Esenler Belediyesi animasyon ekibi Esenlerde sokak programlarına bir yenisini daha ekledi. 'Balkondan yarışıyoruz' isimli programda yarışma ekibi hem eğlendiriyor hem sürpriz hediyeler dağıtıyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yerel yönetimler süreci daha keyifli hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Esenler Belediyesi, animasyon ekibiyle sokak sokak dolaşarak vatandaşları evlerinden yarışmaya davet ediyor. Balkonlarından sokaktaki yarışmaya katılan çocuklar ve aileler, sürpriz hediyeler kazanırken renkli görüntüler ortaya çıkıyor. Kazananlara hediyeleri ise balkonlarından sarkıttıkları sepetler aracılığıyla veriliyor. İzleyenlerin anında yapabilecekleri basit işlemler için hazırlanan sorularda, aşağıya ilk meyveyi kim sepetle salacak, bir bardak su dökmenizi rica ediyoruz veya bize bir adet cezve gönderin gibi soruları ilk yapan kişiye sürpriz hediyeler veriliyor.
'BU TÜR ETKİNLİKLER ÇOCUKLAR İÇİN ÇOK İYİ OLUYOR'
Esenler mahalle sakinleri ise yapılan etkinliklerden çok memnun olduklarını dile getirdi. Bir vatandaş, 'Havalar iyice ısındı, çocukları evde tutmak daha da zorlaşmaya başladı. Bu tür etkinlikler onlar için çok iyi oluyor. Çünkü çok sıkıldılar. Bizler de zorlanıyoruz. Çocukları eğlendirmek için palyaçolar bile yetiyor. Düşünen kişilere de, ekibe de, belediyemize de çok teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.
İSTANBUL Esenler’de komşular ’balkondan balkona’ yarışıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Esenler, Güncel, Haber

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