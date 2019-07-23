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İSTANBUL- ESENYURT'TA ANNE VE KIZINA SİLAHLI SALDIRI

Esenyurt'ta anne ve kızı yaşadıkları evde silahlı saldırıya uğradı.

23.07.2019 12:13
Esenyurt'ta anne ve kızı yaşadıkları evde silahlı saldırıya uğradı.
Olay, İnönü Mahallesi 353 sokakta saat 11.30 sarılarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kamyonetiyle sokağa gelen bir kişi, 5 katlı apartmanın 2'nci katında yaşayan anne ve kızın yanına çıktı. Eve giren kişi, kızı kalçasından annesini ise elinden silahla yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. İSTANBUL- ESENYURT'TA ANNE VE KIZINA SİLAHLI SALDIRI
Kaynak: DHA
İnönü mahallesi, Esenyurt, Anne, Güncel

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