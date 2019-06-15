15.06.2019 12:53
Haberler»Güncel » Haber

İSTANBUL - ESENYURT'TA EVDEN 4 KAMYONET ÇÖP ÇIKTI

İSTANBUL - ESENYURT

Esenyurt'ta ağır kokular gelen 5 katlı binanın bodrum katındaki daire 'çöp ev' çıktı.

Esenyurt'ta ağır kokular gelen 5 katlı binanın bodrum katındaki daire 'çöp ev' çıktı.

Talatpaşa Mahallesi 1003 sokakta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katından gelen kötü kokular mahalle sakinlerini rahatsız etti. Bina sakinleri ve çevredekiler durumu belediye ekiplerine haber verdi. Engelli olduğu öğrenilen Selahattin S.'ye ait dairenin içine giren ekipler çöp evle karşılaştı. Ev sahibinin ise uzun süredir evine gelmediği öğrenildi.  Her odasında çöp yığınları olan ve ağır kokular gelen evden belediye ekipleri yaklaşık 4 kamyonet çöp çıkardı.

"BÜYÜK BİR ÇÖP YIĞINIYLA KARŞILAŞTIK"

Çöp evle ilgili açıklama yapan Talatpaşa Mahalle Muhtarı Kerem Gülümser, "Vatandaşların şikayetleri üzerine yaptığımı kontrollerde eve geldik. Evi kontrol ettiğimizde büyük bir çöp yığınıyla karşılaştık. Ekipleri çağırdık gerekli çalışmaları yaptılar. Bir ev ama bir hayvanın bile barınamayacağı bir haldeydi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Evdeki çöp yığınlarından görüntü

Odalardan görüntü

muhtar ile röportaj

ekiplerin çalışmaları

diğer detaylar


- İstanbul
Kaynak: DHA
İstanbul, Esenyurt, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:19 YKS'nin ilk oturumu tamamlandı
13:19 Jandarma'nın envanterine katılan J-1921 kuyruk numaralı Gazi terörle mücadelede güç katacak
13:19 İzmir Edebiyat Festivali Murathan Mungan'la başladı
13:19 Meteorolojiden sağanak uyarısı
13:19 Ardahan Kent Konseyi yenilenecek
13:18 TCDD-TÜBİTAK Ar-Ge Çalıştayı - TCDD Genel Müdürü Uygun - KOCAELİ
13:18 Vali Toprak, Bedesten esnafını ziyaret etti