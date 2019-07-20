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İSTANBUL- ESENYURT'TA KADINLARIN İLGİNÇ HIRSIZLIK YÖNTEMİ

2 kadın çaldıkları paket paket tavuğu eteklerinin altındaki ceplere koydularYakalanan kadınların yardımına gelen 4 kadın market önünde olay çıkardı.

20.07.2019 10:52
2 kadın çaldıkları paket paket tavuğu eteklerinin altındaki ceplere koydular
Yakalanan kadınların yardımına gelen 4 kadın market önünde olay çıkardı.
Olay çıkaran kadınların birinin kucağında bebek olması dikkat çekti.
Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- Nermin GEYİK/İSTANBUL(DHA)
Esenyurt'ta markette giren 2 kadın eteklerinin altındaki ceplere çaldıklarını koyarken yakalandı. Kadınların yakalandığı markete polis beklenirken onları kurtarmak için biri kucağında bebek bulunan 4 kadın gelerek olay çıkardı. Kadınların hırsızlık anı ve çıkardıkları olaylar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
ETEKLERİNİN ALTINDAKİ GİZLİ CEPLERE KONULDU
Üçevler Mahallesi Urfalılar Caddesinde bulunan bir markete dün akşam saatlerinde bir grup kadın müşteri gibi girdi. Bir süre market içerisinde dolaşan kadınlardan Demet P. (18) ve Fidan M. (29) dolaplara yönelerek paketlenmiş tavukları eteklerinin altında yaptıkları ceplere koyarak çalmaya başladı. 8 paket tavuğu eteğinin altındaki ceplere koyan kadınlar çıkmak üzereyken yakalandı.
ARKADAŞLARI YARDIMA GELDİ
Kadınlardan ikisinin kaçmak istemesi üzerine çalışanlar kepenkleri kapattı. Markete polis beklenirken Demet P. ve Fidan M.'nin arkadaşları olduğu öğrenilen, bir tanesinin kucağında bebek olan 4 kadın onları kurtarmaya geldi. Kepenkleri açmaya çalışan kadınlar olay çıkardı. Biri bebekli 4 kadın, polisin geldiğini görünce kepenge zarar vererek kısa süre içerisinde gözlerden kayboldu.
KADINLARDAN BİRİ TUTUKLANDI
Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyetine bağlı asayiş ekipleri şüpheli Demet P. ve Fidan M.'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen kadınlardan Fidan M.'nin 4 hırsızlık, 4 dolandırıcılıktan kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheliler polis merkezindeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fidan M. tutuklanırken Demet P. ise "adli kontrol" uygulanarak serbest bırakıldı İSTANBUL- ESENYURT'TA KADINLARIN İLGİNÇ HIRSIZLIK YÖNTEMİ
Kaynak: DHA
Esenyurt, Güncel

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