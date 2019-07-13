13.07.2019 15:44
Haberler» Güncel» Haber

İSTANBUL - ESENYURT'TA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI (1)

İSTANBUL - ESENYURT

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - ESENYURT'ta 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında üst katlarda mahsur kalanları itfaiye kurtardı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - ESENYURT'ta 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında üst katlarda mahsur kalanları itfaiye kurtardı.
Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Duman binayı sarınca üst kattakiler mahsur kaldı. Balkonları çıkan aralarında bebeklerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi itfaiye kurtardı.

Görüntü Dökümü:
-------
-Yükselen duman
-İftaiyenin kurtarması
-Bebeklerin alınması
-Sokakta  bekleyenler


Kaynak: DHA
İstanbul, Esenyurt, İtfaiye, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:46   Başkan Ömer Günel: "Biz kimsenin ekmeği ile oynamaya değil, ekmek vermeye geldik"
17:46   Esenyurt'ta intihar girişimi; Trafik durduruldu, yüzlerce kişi seyretti
17:46   Darende'de Başkaya Kültür Merkezi törenle açıldı
17:46   Eski motor parçaları usta ellerde sanata dönüşüyor
17:46   Yaralı şahin koruma altına alındı
17:45   Wimbledon'da şampiyon Simona Halep
17:45   15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü