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İstanbul-esenyurt'ta pencereden düşen kadın öldü

ESENYURT'ta 4 katlı apartmanın 4. katından düşen 55 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

11.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:26
ESENYURT'ta 4 katlı apartmanın 4. katından düşen 55 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Olay sabah saat 08.45 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1968. Sokaktaki 4 katlı apartmanın 4. katında oturan 55 yaşındaki Şaheste Baysal iddiaya göre havalandırmak için pencereyi açmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek, aşağıya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Baysal ambulansla çevrede bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Şaheste Baysal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. ekipleri olayın meydana geldiği yere şerit çekerek incelemede bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul-esenyurt'ta pencereden düşen kadın öldü

Esenyurt, Polis, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA


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