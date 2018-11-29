İstanbul Esenyurt'ta Silahlı Saldırıya Uğrayan 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Esenyurt Koza
Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan lüks bir araçla olay yerinden kaçarken, saldırıda Yusuf Yılmaz
göğsünden aldığı çok sayıda kurşunla ağır yaralandı. Yılmaz'ı taksi durağındaki arkadaşları hemen en yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Taksi durağının sahibi olduğu öğrenilen Yılmaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis
saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişileri arıyor.
29 Kasım 2018 Perşembe 15:10