İSTANBUL-ESENYURT'TA TEMİZLİK VE DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Esenyurt'ta yaşanan sel felaketinin ardından, Pınar Mahallesi 1272 sokakta temizlik ve dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

24.06.2020 16:38 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:15
Esenyurt'ta yaşanan sel felaketinin ardından, Pınar Mahallesi 1272 sokakta temizlik ve dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
Esenyurt'ta dün meydana gelen sel felaketi nedeniyle bodrum ve zemin katlarındaki birçok ev sular altında kalmıştı. Belediye ekipleri su basan evlerdeki eşyaları tek tek çıkardı. Kanalizasyon ekipleri de vidanjörle sokağa gelerek rögar temizliğine başladı. Rögarlardaki tıkanıklıkları açan ekipler ayrıca tazyikli su ile temizlik yaptı. Bina girişleri ise ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Sokak boyunca aralıklarla yığılan eşyalar dikkat çekti. İSTANBUL-ESENYURT’TA TEMİZLİK VE DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Pınar Mahallesi, Esenyurt, Güncel, Haber

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