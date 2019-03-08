İstanbul- Esenyurt'taki Patlama Kamerada

İstanbul- ESENYURT'TAKİ PATLAMA KAMERADA (ek görüntüler)
Haber-Kamera Ersan SAN-Alper KORKMAZİSTANBUL,(DHA
) Esenyurt
'ta bir iş yerinde meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Namık Kemal
Mahallesi 8. Sokak'ta saat 04.45'te meydana gelen patlamanın gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği iddia edilirken, patlama anı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde patlamanın çevredeki işyerlerindeki etkisi görülüyor.
EK GÖRÜNTÜLER
3 farklı açıdan patlama anı (Özel)
İstanbul, Esenyurt, Güncel
Kaynak: DHA