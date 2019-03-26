İstanbul Esenyurt Üniversitesi Girişimciliğin Merkezi Haline Dönüşüyor

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Genel Sekreteri Erdal Dursun, "Üniversitemizin temelleri atılalı 6 yıl oluyor. Türkiye'nin en büyük 5. yerleşim yeri olan, İstanbul en büyük ilçesi olan Esenyurt'un tek üniversitesiyiz. Önemli bir coğrafyaya hizmet veriyoruz. Özellikle sanayinin ve özel dokunun en çok ihtiyaç duyduğu noktada yüksek öğretim hizmeti veriyoruz." diye konuştu.

"CİDDİ BİR POTANSİYELİ ULAŞTI"

Genel Sekreteri Erdal Dursun, "Üniversitemiz kurulalı 6 yıl olmasına rağmen çok ciddi bir öğrenci potansiyeline ulaştı. Şu anda 9 bine ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencimiz bulunuyor. Eğitim faaliyetlerimiz bu şekilde kesintisiz devam ediyor." dedi.

GENÇ GİRİŞİMCİ ÖDÜLÜNÜ ALDI

Genç girişimci ödülünü alan psikoloji öğrencisi Cihan Buğdaycık, "2018 yılında bu ödülü aldım. Ama bunun öncesinde ciddi bir çalışma var. Bizim asıl serüvenimiz 2015 yılında başladı. O dönem Kütahya- Dumlupınar Üniversitesinde okuyordum. Kitap okuma alışkanlığı kazandırmakiçin 'Kitaplaşan İnsanlar' diye bir proje başlattık. 8 ay boyunca kimse katılım göstermedi. Ama ben daha çok çalıştım bazı günler 18 saat çalıştığım oldu. Türkiye'de 32 şehirde, dünyada 7 ülkede çalışma yaptık. Topluluk önünde konuşma yaşayanlar içinde bir çalışma yaptık." şeklinde konuştu

HAYALLERİNİN PEŞİNDE KOŞUYOR

Cihan Buğdaycık, "Orada yaptığımız işlerden sonra en genç üniversiteyi araştırmaya başladım. Karşıma İstanbul Esenyurt Üniversitesi çıktı. Buraya geçerek daha büyük işler yapacağıma inandım ve buraya geldim. Tam da düşündüğüm gibi oldu. Burada daha iyi işler yapmak için daha çok çalışıyorum." ifadelerini kullandı.