Haberler » Güncel » İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nden Öğretmenler Günü'ne özel yemek daveti - Haber

İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nden Öğretmenler Günü'ne özel yemek daveti

İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nden Öğretmenler Günü'ne özel yemek daveti Öğretmenler Gününe özel yemek davetiİSTANBUL - İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretmenler Günü dolayısıyla üniversite bünyesindeki öğretmenlerine özel yemek daveti verdi.

26.11.2019 18:29 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:31
Esenyurt Üniversitesi'nden Öğretmenler Günü'ne özel yemek daveti
Öğretmenler Gününe özel yemek daveti
İSTANBUL - İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretmenler Günü dolayısıyla üniversite bünyesindeki öğretmenlerine özel yemek daveti verdi.
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İstanbul Esenyurt Üniversitesi By Hilton Garden Beylikdüzü Otel'inde yemek programı organize etti. Davete Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt, Rektör Prof. Dr. Sudi Apak, üniversitenin vakıf ve mütevelli heyet üyeleri, akademisyenler ve öğretim görevlileri katılım sağladı.
Bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri organizasyonun amacının öğretmenlere layık olduklarını göstermek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sudi Apak, "Bugün Türkiye'de Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün belirlemiş olduğu öğretmenler gününü kutluyoruz. Bu organizasyonu artık geleneksel hale getirdik ve dördüncüsünü düzenliyoruz. Bu bizler için hem bir kaynaşma hem de anıları paylaşmak açısından son derece önemli ve öğretmenlerin layık olduklarını göstermemiz gerekiyor. Bizler de onu yapmaya çalışıyoruz" dedi.
Öğretmenlik mesleğini isteyen gençlere de tavsiyelerde bulunan Sudi Apak, "Öğretmenlik çok güzel bir şey. Bir kere her zaman kendinizi güncel tutuyorsunuz, her daim gençlerle birlikte oluyorsunuz, çağdaş dünyayı yakalıyorsunuz, çevreniz ona göre gelişiyor, toplumda saygı görüyorsunuz. Bütün bunlar son derece güzel şeyler. Gençlere özellikle yaptıkları meslek ne olursa olsun öğretmenlik mesleğini de tavsiye ederim" şeklinde konuştu.
Yemeğin organizasyonu pasta kesimi ve fotoğraf çekimiyle birlikte sona erdi.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nden Öğretmenler Günü'ne özel yemek daveti

Esenyurt Üniversitesi, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:45 Metrobüs duraklarında işaretli bekleme yeri dönemi
19:44 D'S Damat'tan "Büyüksün Cuma" kampanyası
19:42 Türk Kızılayın Arnavutluk'a giden yardım tırları uğurlandı - DÜZCE
19:40 Konya'da durdurulan tırlardan 54 bin litre kaçak akaryakıt çıktı
19:35 Filistinliler ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararını protesto etti
19:26 Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'den dikkat çeken deprem açıklaması: Minimum 7,2 şiddetinde olacak
18:47 Milli Savunma Bakanlığı: PKK'nın bombalı araçla düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var
18:27 Yargıtay, verdiği kararla çocukların küçük yaşta evlenmelerine vize verdi
18:07 İstanbul barajları alarm veriyor! Doluluk son 10 yılın en düşük 2'nci seviyesinde
17:35 Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
09:11 Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
08:46 "Birader sen öğretmen misin?" sözleriyle gündem olan Konya Valisi sözlerine açıklık getirdi: Azar yok, fırça yok
06:34 Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda bina yıkıldı, ölü ve yaralılar var
26.11.2019 19:48:14