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İSTANBUL -ESKİ CEO'NUN KAÇIŞIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili İstanbul'da başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 kişinin işlemleri sürüyor.

02.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:41 İSTANBUL -ESKİ CEO'NUN KAÇIŞIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

JAPONYA'da ev hapsinde tutulan 'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un 'a kaçışıyla ilgili 'da başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 kişinin işlemleri sürüyor.

Dünyanın konuştuğu olayda eski CEO Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili İstanbul'da 4 pilot, özel kargo firmasının ticaret ve operasyon müdürü ve yer hizmeti veren özel şirketin 2 çalışanı gözaltına alındı. Gözaltına alınanların polis merkezindeki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin tutulduğu polis merkezindeki hareketlilik dikkat çekti. Evrak ve belgelerin polis merkezine getirildiği görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Polis merkezi

-Hareketlilik

-Detaylar



İstanbul, Nissan, Lübnan, CEO, Güncel

Kaynak: DHA

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