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İstanbul evinde spor yapıyor

- İstanbul evinde spor yapıyor İBB Spor İstanbul'un hafta içi her gün saat 11.00'de canlı yayınlanan egzersiz videoları büyük ilgi görüyor.

26.03.2020 16:19 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:22
- İstanbul evinde spor yapıyor
İSTANBUL - İBB Spor İstanbul'un hafta içi her gün saat 11.00'de canlı yayınlanan egzersiz videoları büyük ilgi görüyor. Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan içerikler için, "Aynı anda binlerce kişiyle egzersiz yapıyoruz. Henüz dördüncü günümüzde 3500 kişiye eriştik. Bu bizim en büyük spor tesisimize gelen ortalama sayıdan daha yüksek. Amacımız her gün daha fazla katılımcı ile evde kalan herkesin hareket etmesini sağlamak" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), koronavirüs ile mücadele kapsamında toplu alanlardaki salgın riski nedeniyle birçok etkinlik ve hizmeti, tedbir amaçlı durdurdu. İBB şirketlerinden Spor İstanbul'a bağlı spor tesisleri de bu kapsamda geçici olarak kapatıldı. Spor İstanbul da uzmanların "Evde Kal" çağrısına uyanlar için sosyal medya hesaplarından egzersiz serileri paylaşmaya başladı. Evlerinde vakit geçirenlerin sağlığını koruması için fiziksel aktivite içerin videolar büyük ilgi gördü. İBB ve Spor İstanbul'un sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan içerikler, yaklaşık 100 bin kişi tarafından izlendi.
Online egzersiz imkanı
Spor İstanbul'un pek çok sağlık sorununa davetiye çıkaran hareketsizliğin önüne geçecek önerileri, profesyonel eğitmenlerce hazırlanıyor. Hafta içi her gün saat 11.00'de yayınlanan egzersiz videoları evde kalan herkesi aynı anda spor yapmaya davet ediyor. İlgiyle takip edilen online egzersiz imkanı hakkında konuşan İ. Renay Onur, "Etkileşimimizin en yüksek olduğu sosyal medya kanalımız Instagram üzerinden Spor İstanbul'un uzman eğitmenlerinin desteği ile sunduğumuz egzersizlerimizin bu denli yoğun ilgi görmesi, başta ben olmak üzere tüm ekibimizi çok mutlu ediyor. Bugün, 3 bin küsür kişi aynı anda egzersiz yaptı" dedi.
Videoların, yetişkinler ve 60 yaş üzeri sağlıklı bireyler için egzersiz pratikleri sunduğunu anlatan Onur, evde uzun süre oturmaktan kaynaklanan bel ağrılarını engellemeye dönük aktivitelerin de bulunduğunu söyledi.
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İstanbul evinde spor yapıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Spor

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İstanbul evinde spor yapıyor

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