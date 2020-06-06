İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA 'TEK TEKER' MAGANDASI KAMERADA

EYÜPSULTAN'da arkasına aldığı arkadaşıyla kask takmadan tek teker üzerinde giden motosikletli maganda trafiği tehlikeye düşürdü.

06.06.2020 19:48 | Son Güncelleme: 06.06.2020 19:52
EYÜPSULTAN'da arkasına aldığı arkadaşıyla kask takmadan tek teker üzerinde giden motosikletli maganda trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar bir başka sürücü tarafından kaydedildi.
Görüntüler geçen perşembe Eypsultan, Kemerburgaz'da kaydedildi. Motosikletli genç arkadaşını arkasına alarak ön tekerleklerini kaldırdığı aracıyla yolda metrelerce gitti. Motosiklet üzerinde dakikalarca tek teker üzerinde giden iki arkadaşın da kafasında kask olmaması dikkat çekti. Bir başka sürücü ise o anları cep telefonuyla kayıt altına alarak sosyal medyada paylaştı. İSTANBUL-EYÜPSULTAN’DA ’TEK TEKER’ MAGANDASI KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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