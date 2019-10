İstanbul farkındalık için gözleri kapalı yürüdüler

Farkındalık için gözleri kapalı yürüdülerİSTANBUL, (DHA)- Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü kapsamında, gözlerine siyah bant takarak beyaz bastonla yürüyüş yaptı. Bahadır'a yol gösterenler ise görme engelli vatandaşlar oldu.Görme engeliyle ilgili farkındalık yaratmak amacıyla Bahçelievler Belediyesi tarafından yürüyüş düzenlendi. Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır görme engeli bulunan vatandaşlarla kol kola yürüdü. Görme engelli vatandaşların desteğiyle siyah bant ve beyaz bastonuyla yürüyüş yapan Dr. Bahadır, görmemenin çok kötü bir his olduğunu söyleyerek, 'Arkadaşlarımın Allah yardımcıları olsun. Ben bandı çıkararak gün ışığına kavuştum ama arkadaşımız 'siz siyah bandı çıkarabiliyorsunuz ama biz çıkaramıyoruz' dedi. Gerçekten çok haklılar? diye konuştu.'5 DAKİKALIK YOLU 15 DAKİKADA YÜRÜYEBİLDİK'Bu etkinliği farkındalık amacıyla yaptıklarını belirten Dr. Hakan Bahadır, 'Görme engelli arkadaşlarımızın neler yaşadıklarını ve neler hissettiklerini anlamak adına bu etkinliği yaptık. Belki 5 dakikada yürüyeceğimiz yolu 15 dakikada yürüdük. Sıkıntılar yaşadık. Bunu şov amacıyla değil, destek amacıyla yapıyoruz. Yolda yürüyoruz ve önümüze bir engel çıkıyor. Sarı çizgi yapmışız ama birileri oraya engel koymuş. Kaldırımlara dikkat etmezsek, aynı seviyede olmazlarsa, bir kaldırım 1 santim bile yukarıda olsa o arkadaşımız düşebilir. Yardım edecek birini de bulamayabilir. Bizim sağlıklı kişiler olarak her konuda bu arkadaşlarımıza yardımcı olmamız lazım' ifadelerini kullandı.'BİLİNÇLİ PROJELER YAPMAK GEREKİYOR'Bahçelievler Belediyesi olarak sarı çizgileri artırmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Dr. Bahadır, 'Bu sarı çizgileri sadece laf olsun diye yapmanın da bir anlamı yok. Bunu bilinçli yapmak lazım. Sarı çizgiyi koyup ağaç dikilirse, kaldırımla bittiği yerde araba park edilirse olmaz. Vatandaşlarımızın da bu konularda bilinçlenmesi gerekiyor. Sarı çizgiler, kaldırımdaki iniş çıkışların hepsi engelli kardeşlerimiz içindir. Biz çok rahat yaşayabiliyoruz ama onlar zor şartlarda yaşıyorlar' dedi.Dr. Hakan Bahadır, hem görme engelli hem de diğer engeli bulunan vatandaşlara her türlü desteği vereceklerini söyledi.'İNSANLAR BİZİM FARKIMIZA VARSIN!'Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ile birlikte yürüyüşe katılan görme engelli vatandaşlardan Semra Kalender ise, "Körlük sadece 5 dakikadan ibaret değil ama sizlerin düşündüğü gibi de değil. 15 dakika gözünüze bandaj takarak hiç bilmediğiniz bir dünyaya başlamış oluyorsunuz ama biz zaten içinde olduğumuz bir dünyayı yaşamaya devam ediyoruz. İnsanların bizim farkımıza vararak yaşamalarını istiyoruz. Hepimiz aynı hayatı yaşıyoruz sadece erişebilmek istiyoruz, erişilebilir olduğumuz bir hayat istiyoruz. Haklarımızın korunmasını ve insanların da buna saygı duymasını istiyoruz. Ulu orta yere araba park edilmemesini rica ediyoruz. Esnaflarımızın daha duyarlı olmasını istiyoruz' diye konuştu.Dr. Bahadır yürüyüşün ardından vatandaşların isteklerini de dinledi.