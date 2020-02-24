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İstanbul-fatih'te evinin penceresinden düşen kişi öldü

Fatih'te 67 yaşındaki bir kişi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yaşadığı birinci kattaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

24.02.2020 09:11 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:14
'te 67 yaşındaki bir kişi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yaşadığı birinci kattaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.
Olay Katip Kasım Mahallesi Langa Karakolu Sokak'ta 05.30 sıralarında meydana geldi. Buradaki 3 katlı binanın 1'inci katında yaşadığı öğrenilen 67 yaşındaki V.Y adlı bir kişi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yaşadığı dairenin penceresinden sokağa düştü. Olayı fark edenlerin vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde V.Y'nin öldüğü belirlendi. olay yerini güvenlik şeridi içine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta inceleme yaptı. Yanında bir tane valiz ve ip bulunan V.Y'nin yaklaşık 1.5 yıldır bu dairede yaşadığı öğrenildi. Yapılan incelemenin ardından V.Y'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.
İstanbul-fatih'te evinin penceresinden düşen kişi öldü

Polis, Fatih, Güncel

Kaynak: DHA


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