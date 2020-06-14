İSTANBUL-FATİH'TE OTELİN 3'ÜNCÜ KATINDAN DÜŞEN 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Fatih'te kaldığı otelin 3'üncü katından henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düşen 1 kişi ağır yaralandı.

14.06.2020 07:02 | Son Güncelleme: 14.06.2020 07:09
Fatih'te kaldığı otelin 3'üncü katından henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düşen 1 kişi ağır yaralandı.
Olay saat 05.30 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi Horhor Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen bir kişi geceyi geçirmek için geldiği 6 katlı otelin 3'üncü katındaki pencereden henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Otelin giriş merdivenlerinin önüne düşen adamı resepsiyon görevlisi fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 3'üncü kattan düşerek ağır yaralanan kişiyi olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından sedyeye alarak ambulansa taşıdı. Ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. İSTANBUL-FATİH’TE OTELİN 3’ÜNCÜ KATINDAN DÜŞEN 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Fatih, Güncel, Haber

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