01.07.2019 15:51
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Cinsel ilişkiye girdikleri kadını vahşice öldüren 4 kişi yakalandı

Fatih'te başına poşet geçirilerek öldürülen Tacikistan uyruklu Firuza Akhmedova cinayetiyle ilgili 4 kişi yakalandı. Zanlılar, fuhuş amaçlı buluştukları Akhmedova'yı ilişkiye girdikten sonra boğarak öldürdüklerini itiraf etti.

İstanbul Fatih 'te bir apartman dairesinde ölü bulunan kadının cinayetinden sorumlu oldukları belirlenen 3'ü Afganistan vatandaşı 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz çarşamba günü saat 04.30 sıralarında, İstanbul Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde bir apartmanda meydana gelen olayda Tacikistan uyruklu Firuza Akhmedova (34) isimli hayat kadını evinde ölü bulunmuş, polis bunun üzerine inceleme başlatmıştı.

Polisin yaptığı ve çalışmalar neticesinde cinayet olayının şüphelisi ve Afganistan vatandaşı oldukları belirlenen Nader T. (21), İbrahim S. (18), Yunus H. (20) ve cinayetten sonra şüphelilerin Bursa 'ya kaçmalarına yardım ettiği öğrenilen Mücahit B. (31), gerçekleştirilen operasyonla Bursa'da gözaltına alınmıştı.

ÇANTASINDAKİ PARAYI VE CEP TELEFONUNU ALIP KAÇTILAR

Şahısların emniyetteki sorgusunda, Firuza Akhmedova ile fuhuş amaçlı bir araya geldikleri, ilişkiye girdikten sonra da kadını boğup çantasında bulunan para ve cep telefonunu alarak kaçtıkları öğrenildi. Şüphelilerin cinayetten sonra Mücahit B. ile görüştükleri, Mücahit B.'nin şahısları Bursa'ya kaçırdığı belirlendi.

Fatih'te bir apartman dairesinde Firuza Akhmedova isimli hayat kadınını boğarak öldüren Afganistan uyruklu 3 kişi ve onlara yardım ettiği belirlenen 1 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Cinsel ilişkiye girdikleri kadını vahşice öldüren 4 kişi yakalandı
Kaynak: DHA
İstanbul , Bursa , Fatih , 3. Sayfa

YORUMLAR(7)
TÜRK OĞLU TÜRK:BU AFGAN VE SURİYELİLERİ İSTEMİYORUZ BU ÜLKEDEN ACİLEN GÖNDERİLMELERİ LAZIM ÜLKE KARIŞMADAN ÖNLEM ALINMALI HER GEÇEN GÜN TECAVÜZ VE CİNAYET HABERLERİ GELMEYE BAŞLADI Bİ O KADAR DA MEDYAYA YANSIMAYAN VARDIR BELKİDE
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CEHENNEM:Ilk önce bu DÜNYADA IDAM edilsinler böyle Canilerin yaşamaya hakkı yoktur.CEHENNEM zaten bekliyor bu 4 KÜTÜK KATILLERI.Hicmi INSANLIK namına VIJDANINIZ sızlamadı SIZLAMADIĞI için bizde IDAM istiyoruz
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MERT:Kahrolası insanlar cehennemin dibine gidin
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ADLT:Refucü ve göcmenlere kaçaklara bu ülke açık açık. Ve çok daha çok gelirler açın kapıları girsinler
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GGGGRLMN:AFAGANİSTANLI TACİKİSTANLI İNSANLAR BU ÜLKE DE ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK NASIL GEZİYOR ACABA PASAPORT VİZE FELAN HİÇ Mİ YOK
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