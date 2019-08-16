Haberler» Güncel» Haber

İSTANBUL ? FAZLA GELEN HESABA SİNİRLENDİ MOLOTOF KOKTEYLİNİ YANLIŞ MEKANA ATTI

Kadıköy'de gittiği barda yüksek hesap gelmesine sinirlenen bir kişi, molotof kokteylle bara saldırdı.

16.08.2019 16:28
İSTANBUL ? FAZLA GELEN HESABA SİNİRLENDİ MOLOTOF KOKTEYLİNİ YANLIŞ MEKANA ATTI
Kadıköy'de gittiği barda yüksek hesap gelmesine sinirlenen bir kişi, molotof kokteylle bara saldırdı. Molotof kokteyl başka bir kafeye isabet ederken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Misak-i Milli Sokak'ta gece 00.30 sıralarında meydana geldi. Eğlenmek için bir bara giden şüpheliler hesabın yüksek geldiğini söyleyerek bar sahipleriyle tartıştıktan sonra bardan çıktılar. Bir süre sonra iki şüpheli barın önüne gelerek ellerindeki molotof kokteyllerini bara attı. Fakat molotof kokteyli barın yanında bulunan kafeye isabet etti.
Polis ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmalarda çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalarda kimliği belirlenen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Yunus A. emniyette verdiği ifadede barda gelen hesaba sinirlendiğini, o yüzden bara molotof attığını fakat molotof kokteylinin bar yerine yanlışlıkla kafeye isabet ettiğini söylediği öğrenildi. Yunus A.?nın molotof kokteyli atarak kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İSTANBUL ? FAZLA GELEN HESABA SİNİRLENDİ MOLOTOF KOKTEYLİNİ YANLIŞ MEKANA ATTI

Kadıköy, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:09   Kur'an kursu öğrencilerine bisiklet
17:09   ÜMRANİYE'DE 16 KATLI BİNADA YANGIN (1)
17:09   BEYOĞLU'NDA METRUK BİR BİNADA ERKEK CESEDİ BULUNDU
17:09   Kahveci: "Türkiye Kamu-Sen, asla hedeflenen enflasyonun üzerinden verilecek bir ücret artışını asla...
17:08   Bakan Pakdemirli Sulamada yüzde 60'ın üzerinde tasarruf yapılabiliyor
17:08   Birlikte yaşadığı kadını, babasını ve köyün muhtarını öldüren kişi tutuklandı
17:07   Bingöl'de yaz günü fırıncıların zorlu mesaisi