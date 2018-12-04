Ünlü İş Adamı Fehmi Babacan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Dün gece vefat eden Babacan Holding kurucusu ve onursal başkanı Fehmi Babacan Florya Basınköy Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

KÜÇÜK HALKALI MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ

Merhum iş adamının oğulları İbrahim ve Mehmet Babacan taziyeleri kabul etti. Babacan, kılınan cenaze namazına müteakip Küçük Halkalı Mezarlığı'na defnedildi.

FEHMİ BABACAN HAKKINDA

Fehmi Babacan 1949 yılında Gaziantep'te doğdu. Babacan, 1997 yılında oğulları İbrahim ve Mehmet Babacan ile birlikte Babacan Yapı'yı kurdu. Babacan Holding gayrimenkul, inşaat, turizm ve enerji sektöründe faaliyet gösteriyor.