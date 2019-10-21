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"İstanbul Fellowship" programı Frankfurt'ta tanıtıldı

Bu yıl beşincisi düzenlenecek İstanbul Fellowship programı, Almanya'nın Frankfurt kentinde devam eden 71. Uluslararası Kitap Fuarı'nda tanıtıldı.

21.10.2019 18:04
Bu yıl beşincisi düzenlenecek İstanbul Fellowship programı, Almanya'nın Frankfurt kentinde devam eden 71. Uluslararası Kitap Fuarı'nda tanıtıldı.
Türkiye'den yoğun katılımın sağlandığı fuarda, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) ve Basın Yayın Birliği temsilcileri ile koordinasyon kurulu üyeleri de yer aldı.
Fuarda TBYM Başkanı Mustafa Doğru, İstanbul Fellowship Koordinasyon Kurulu Başkanı Muhammed Ağırakça ve Basın Yayın Birliği Başkanı Emrah Kısakürek, dünyadan meslek birlikleri başkanlarıyla görüştü.
İstanbul Fellowship programıyla ilgili bilgilendirmede bulunan heyet, bu kapsamda ülke stantlarına özel ziyaretlerde bulundu ve tanıtıcı broşürler dağıttı.
Başvurular 31 Ekim'e kadar devam edecek
Arap dünyası, Brezilya ve Tayvan yayıncılar birliğiyle olumlu görüşmelerin yapıldığı fuarda, Çin, Hindistan, Malezya, Endonezya ve Nepal'den gelen katılımcılara ayrıntılı bilgiler aktarıldı.
Dünya yayımcılarının karşılıklı iş birliğinin artırılması ve İstanbul'un bir telif marketi haline getirilmesi amacıyla 3, 4 ve 5 Mart 2020'de gerçekleştirilecek İstanbul Fellowhip'in başvuru süreci devam ediyor.
Program, farklı ülkelerden yayınevi yöneticileri, editörler, telif ajansları, yayımcı meslek birlikleri ve yayımcı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin başvurularına açık olacak.
Şu ana kadar 76 ülkeden 376 başvurunun yapıldığı programın başvuruları, 31 Ekim'e kadar devam edecek.

Frankfurt, İstanbul, Almanya, Güncel

Kaynak: AA

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