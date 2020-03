İstanbul felsefe söyleşileri başladı

Her yıl farklı bir konunun ele alındığı Felsefe Söyleşileri başladı. 2 ay boyunca devam edecek programda alanında uzman isimlerle felsefeseverler bir araya gelerek, 'yaşama felsefesi' üzerine konuşacak.Kadıköy Belediyesi, İstanbul Marmara Eğitim Vakfı ve Maltepe Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Felsefe Söyleşileri, 2 ay boyunca felsefeseverleri bir araya getirecek. Söyleşinin koordinatörlüğünü ve program yürütücülüğünü üstlenen Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, söyleşilerin ana başlığının 'Yaşama Felsefesi' olduğunu söyledi. Felsefi düşünmenin filozoflara özgü olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Çotuksöken, 'Yüzyıllardan beri gelişen ve değişen hayat koşulları karşısında filozofların neler düşündüklerini, felsefenin aynı zamanda nasıl bir yaşama yolu olarak kendisini ortaya koyduğunu bu çalışmalarda ele alacağız' dedi.ALANINDA UZMAN İSİMLER BİR ARADABugün başlayan ve 18 Nisan'a kadar devam edecek olan söyleşiler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Betül Çotuksöken, söyleşilerin cumartesi günleri gerçekleşeceğini ve alanında uzman isimlerin yer alacağını belirtti.Prof. Dr. Çotuksöken, 'Her yıl farklı bir konuyu ele alıyoruz. Bu yıl ki konumuzu geçen yıllarda dinleyicilerimizden aldığımız geri bildirimlerle belirledik. Hayatın değeri ve önemi çok açık. Bu nedenle yüzyıllardan beri gelişen ve değişen hayat koşulları karşısında filozofların neler düşündüklerini, felsefenin aynı zamanda nasıl bir yaşama yolu olarak kendisini ortaya koyduğunu bu çalışmalarda ele alacağız' dedi.Söyleşilerde yer alacak isimleri Çotuksöken, şöyle sıraladı:'Prof. Dr. Atilla Erdemli, Prof. Dr. Yusuf Örnek, Prof. Dr. Kaan Ökten, Prof. Dr. Güncel Önkal, Doç. Dr. Kurtul Gülenç, Dr. Öğretim Üyesi Bergen Özüaydın.''FELSEFİ DÜŞÜNME FİLOZOFLARA ÖZGÜ DEĞİL'Herkesin yaptığı işlerin temelleri üzerine düşündüğünde bir bakıma felsefeyle uğraşmış olduğunu belirten Prof. Dr. Betül Çotuksöken, 'Filozoflar; 'Herkesin hayatının bazı günlerinde, bazı saatlerinde, bazı karşılaştığı problemlerle bağlantılı olarak daha dikkatli düşündüğünde felsefeye çok yakınlaşmış olur' der. Bu açıdan baktığımızda her birimizin böyle zaman dilimleri var. Nermi Uygur, yaşamayla uğraşmanın sadece filozoflara özgü bir şey olmadığını söyler. Herkesin filozoflaştığı bu anlar, olup bitenler üzerinde daha derin düşünmeyi gerektiren noktalarda ortaya çıkabiliyor? dedi.'FELSEFE EĞİTİMİNE ERKEN YAŞTA BAŞLAMAK ÖNEMLİ'Çocuklar için de felsefe çalışmalarının dünyada olduğu gibi Türkiye'de de arttığını söyleyen Prof. Dr. Çotuksöken, 'Felsefe uzağımızda olan bir şey değil. Felsefe hem bir düşünme, hem bilme, hem de yaşama yoludur. Dolayısıyla düşünmenin sonucunda düşünceler, bilmenin sonucunda bilgiler, yaşamayla ilgili olarak da yaşamanın ilkeleri söz konusudur. Felsefe eğitimi ne kadar erken yaşta başlarsa o kadar da önemli ve iyi. Çocuklar için de felsefe çalışmaları dünyada ve Türkiye'de çok artmış durumda. Bu da çok sevindirici. Bütün bunlara biz katkı sağlamak istiyoruz' dedi.'FELSEFEYE KARŞI ÖN YARGILARINIZI YIKIN'Eskiye kıyasla felsefeye karşı olan ön yargıların azaldığına dikkat çeken Prof. Dr. Çotuksöken, 'Felsefeye karşı olan ön yargılar felsefeyi yakından tanımakla azalıyor. İnsana yakın, insandan kaynaklanan, insan temelli bir etkinlik olduğunu görmek ve göstermek bizim görevlerimizin başında geliyor. Kişiler bunu fark ettiği zaman böyle etkinliklere katılabiliyorlar' ifadelerini kullandı.