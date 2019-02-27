İstanbul- Fetö'nün Çekmeköy Davasında 2 Sanık Ceza Aldı 1 Sanık Beraat Etti

Kaynak: DHA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Çekmeköy Kışlası'ndaki eylemlere ilişkin 2'si tutuklu 3 askerin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan sanık Muhammed Yalçın Güzeltaş hakkında 7 yıl 6 ay hapis ve sanık Haşmet Tavşanoğlu'na ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Bir sanığın ise beraatine karar verildi.İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9'uncu celsesi görülen duruşmaya, teğmenken meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklar Haşmet Tavşanoğlu ve Muhammed Yalçın Güzeltaş katıldı. Tutuksuz sanık Ali Çobanoğlu ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada şikayetçi sıfatıyla Cumhurbaşkanlığı avukatı Ali Büyüközdemir de hazır bulundu.BİR SANIĞA 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASIMahkeme sanık Muhammed Yalçın Güzeltaş'ı Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Güzeltaş'ın tutuklu kaldığı süre, diğer örgüt mensuplarının kaçak olması ve tahliye edilirse kaçabileceğine ilişkin kanaat oluşması nedeniyle tutukluluk halinin devamına hükmetti.BİR SANIĞA 6 YIL 3 AY HAPİS VE TAHLİYEDiğer sanık Haşmet Tavşanoğlu ise Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, sanığın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine hükmetti. Sanık Tavşanoğlu hakkında yurtdışına çıkış yasağı da konuldu. Her iki sanığa Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek, Cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçlarının sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle sanıkların bu suçlardan beraatine karar verildi.1 SANIĞA BERAATTutuksuz sanık Ali Çobanoğlu hakkında Anayasal düzeni, Hükümeti ve TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs ve Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçlarından dava açıldığını belirtilerek tüm suçlardan beraatine karar verildi.