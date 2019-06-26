İSTANBUL- FEYHAMAN DURAN'IN MÜZEDEN ÇALINAN TABLOSUNUN BULUNDUĞU OPERASYON KAMERADA

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nden çalınan bir tablo, Selçuklu dönemine ait bronz kuş heykeli şekilli buhurdanlık, 15.yüzyıla ait altın yaldızlı Osmanlı ve İran el yazması Kuran-ı Kerimler'in bulunduğu 22 parça tarihi eser ele geçirdi. Operasyonlar kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldığı ihbarları değerlendirerek tarihi eserleri satmak isteyen kişileri belirlemek için çalışma başlattı. Polis ekipleri, tarihi eser kaçakçılarının elinde çeşitli parçalar olduğunu tespit ederek operasyon kararı aldı.MÜZEDEN ÇALINTI TABLOEkipler 29 Mayıs'ta Şişli'de bir adrese yaptığı baskında Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nden çalınan ressam Feyhaman Duran'ın yaptığı Ortaköy manzaralı tablosunu buldu ve olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.ALTIN YAZMALI KURAN-I KERİMLER, SİKKELERPolis ekipleri ikinci operasyonu ise Kadıköy'de bulunan bir işyerine 21 Haziran'da düzenledi. Yapılan operasyonda Selçuklu dönemine ait bronz kuş heykeli şeklindeki buhurdanlık, İslami yazı karakterine sahip objeler, Roma dönemine ait 13 sikke, 15. yüzyıla ait altın yaldızlı Osmanlı ve İran el yazması Kuran-ı Kerimler ele geçirildi. Ele geçirilen Kuran-ı Kerim'ler arasında 15. yüzyılın şartlarında ebru sanatıyla yapılmış bir kapağı olması dikkat çekti. Operasyon kapsamında 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.3 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDIOperasyonlar kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli hakkında 2863 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlar polis kameraları tarafından görüntülendi.