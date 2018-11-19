İstanbul- Fidyecilerin Parmağını Kestik, Başını da Keseriz Oyunu

19 Kasım 2018 Pazartesi 13:22



19 Kasım 2018 Pazartesi 13:22

İstanbul'da kaçırdıkları 26 yaşındaki Muhammed Omar'ın parmağını kesmiş gibi göstererek, 50 bin dolar vermezsen başını da keseriz diyerek fidye isteyen Suriye uyruklu 4 kişi yakalandı. Muhammet Omar kurtulduktan sonra gözyaşları içinde Asayiş Şube Müdürlüğünde babasına kavuştu. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.BABA POLİSTEN YARDIM İSTEDİPolise başvuran Suriye uyruklu Khalil Omar, oğlunun kaçırıldığını kendisini telefonla arayan kişilerin oğlunun parmağını keserek 50 bin dolar fidye istediklerini söyledi. Oğlunun bulunması için yardım isteyen Khalil Omar, Yurt dışından gelen arkadaşları ile birlikte eğlenmeye gittikleri F.A. adlı genç, yanıma gelerek oğlumun kaçırıldığını söyledi. Daha sonra beni görüntülü arayan şüpheliler oğlumun hayatı karşılığında 50 bin dolar fidye istediler. Sanırım onun parmağını kesmişler eli sarılıydı. dedi.KAÇIRILDIĞINI SÖYLEYEN ARKADAŞI SUÇ ORTAĞI OLDUĞU TESPİT EDİLDİGasp Büro Amirliği, Rehine Kurtarma ve Müzakare timleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, kaçırılan genci bulmak için harekete geçti. Yapılan tahkikat sonucu babanın yanına gelen arkadaşının da suç ortağı olduğu ve ortadan kaybolduğu tespit edildi.POLİS ÖNCE 3 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDIPolis genci kaçırdıkları iddia edilen şüphelilerden 3'ünü Esenyurt'ta gözaltına aldı. Bu kişilerin ifadesi doğrultusunda kaçırılan gencin Başakşehir'de bir evde tutulduğu öğrenildi. Polis operasyon için harekete geçtiğinde kaçırılan Muhammed Omar'ı güvercintepe sokakta yürürken buldu. Kaçırılan gencin söylediği adrese yapılan baskında diğer şüpheli de gözaltına alındı.ELİNİ BOYAYIP PARMAĞINI KESMİŞ GİBİ YAPMIŞLARAsayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Muhammed Omar gözyaşları içinde babasına kavuştu. Yapılan incelemede şüphelilerin Muhammed Omar'ın parmağını kesmedikleri, öyle göstermek için sargı bezi ile sararak boyayla kan süsü verdikleri tespit edildi. Kurtarılan Muhammed Omar Bir arkadaşımla eğlenmeye gitmiştik. Bizi oradan kaçırdıklar daha sonra arkadaşımı serbest bıraktılar. dedi.4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE ÇIKARILDI BİR KİŞİ ARANIYORPoliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Hüseyin M.(22), Derhan S.(35), Ziya H.(38) ve Vahid M.(27) adliyeye sevk edildiler. Öte yandan olayla ilgili Muhammed Omar'ın yanındayken, onun kaçırıldığını söyleyen F.A. adlı kişi ise aranıyor.