11 Aralık 2018, 22:24
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İstanbul Filarmoni Derneği Genç Piyanistleri Ödüllendirecek

İstanbul Filarmoni Derneği Genç Piyanistleri Ödüllendirecek

İstanbul Filarmoni Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen müzik yarışmasında genç piyanistler ödüllendirilecek.

İstanbul Filarmoni Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen müzik yarışmasında genç piyanistler ödüllendirilecek.

"Müzik yaşamdır" sloganıyla 1945'ten bugüne İstanbul'un müzik dünyasına katkı sunan ve özellikle genç müzisyenleri destekleyen dernek, 4-10 Mart 2019 arasında ulusal piyano yarışması düzenleyecek.

Jüri başkanlığını ünlü piyanist İdil Biret'in üstleneceği yarışmada; Prof. Judith Uluğ, Ali Darmar, Prof. Metin Ülkü, Doç. Gökhan Aybulus, Dr. Aydın Karlıbel, Can Okan ve Eren Aydoğan da jüri üyesi olarak yer alacak.

15-30 yaş arasındaki gençlerin katılımına açık olan yarışmaya, 8 Şubat 2019'a kadar başvuru yapılabilecek.

Yarışmanın birincisi 10 bin liralık para ödülünün yanı sıra İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın 29 Mart 2019 tarihli konserinde solist olarak sahne alacak. Yarışmanın ikincisine 7 bin 500 lira, üçüncüsüne ise 5 bin lira ödül takdim edilecek.

Yarışmaya ilişkin "www.istanbulfilarmoni.org" adresinden detaylı bilgi alınabilecek. İdil Biret,İstanbul
11 Aralık 2018 Salı 22:24