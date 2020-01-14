İkinci yılına hazırlanan Istanbul Fringe Festival için açık çağrı başladı. Eylül ayında gerçekleştirilecek festival, Türkiye'den ve dünyadan tiyatro, dans ve performans disiplinlerinde üretilen alternatif işleri kentin farklı noktalarındaki sahne ve mekanlarda buluşturacak. Uluslararası Fringe Topluluğu'nun bir parçası olan festival programında gösteri sanatları etkinliklerinin dışında atölyeler, sanatçı buluşmaları ve partiler yer alacak. Sanatçılar, tiyatro, dans ve performans disiplinlerinde ürettikleri işlerle 13 Ocak - 29 Mart 2020 tarihleri arasında festivalin web sitesi www.fringeistanbul.com üzerinden başvuru yapabiliyor.

Fringe Festival Nedir?

"Alternatif", "keşfedilmemiş", "sınır" anlamına gelen Fringe'in hikayesi, 1947 yılında Uluslararası Edinburg Festivali'ne misafir olarak katılan ve gösterilerini "bir kenarda" sergileyen 8 ekip ile başladı. Bu oluşum, çağdaş gösteri sanatları alanındaki en prestijli festivallerden biri olarak görülen Edinburg Fringe'e dönüştü. Bugün Fringe Festivalleri, her yıl dünyanın farklı şehirlerinde 170 bin sanatçıyı, 250 farklı mekanda ve 60 bin etkinlikte, yaklaşık 19 milyon kişiyle buluşturuyor. Her şehirde farklı ölçek ve formlarda düzenlenen Fringe Festivalleri alternatif ve yenilikçi işler üreten genç sanatçılara işlerini uluslararası platformda sergileme imkanı sunuyor.

Istanbul Fringe Festival, tüm dünyada olduğu gibi çeşitliliği ve özgünlüğü İstanbul 'un kent dinamiği ve çok kültürlü doğasıyla buluşturuyor. Geçen yıl ilki gerçekleştirilen festival 18 – 22 Eylül 2019 tarihleri arasında 22 performans, 6 workshop ve 3 partiyle, 19 farklı destekçi mekanda, 3000'den fazla seyirciyi bir araya getirdi. Çoğulcu ve disiplinlerarası bir temele dayanan Istanbul Fringe Festival, yeni ve dinamik olanı kültür ve sanat yoluyla arayan katılımcılarını, çoğulcu ve yenilikçi bir atmosfere davet ediyor.