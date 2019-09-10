Istanbul Fringe Festival için geri sayım

Festival, şehrin farklı noktalarındaki 19 sanat mekanında Türkiye ve dünyadan 22 ekibin tiyatro, dans ve performans disiplinlerindeki işlerini 18-22 Eylül tarihleri arasında seyirciyle buluşturacak. Istanbul Fringe Festival kapsamında ayrıca atölyeler, buluşmalar ve partiler de yer alacak.

İlk yılında Istanbul Fringe Festival'e yoğun ilgi

İtalya, Macaristan, Yunanistan, Belçika, Tayvan, Fransa, Polonya, ABD, İsviçre, Hong Kong, İran ve Türkiye'den 22 ekibin beş güne yayılan etkinliklerini İstanbul seyircisiyle buluşturan Istanbul Fringe Festival biletleri hızla tükeniyor. 1947'den bu yana her yıl dünyanın farklı şehirlerinde 170 bin sanatçıyı, 250 farklı mekanda ve 60 bin etkinlikte, yaklaşık 19 milyon katılımcıyla buluşturan Fringe deneyimini yaşamak isteyenler etkinlik biletlerine tiyatrolar.com.tr'den ulaşabiliyor.

Fringe Festival Nedir?

"Alternatif", "keşfedilmemiş", "sınır" anlamına gelen Fringe'in hikayesi, 1947 yılında Uluslararası Edinburg Festivali'ne misafir olarak katılan ve gösterilerini "bir kenarda" sergileyen 8 ekip ile başladı. Bu oluşum, çağdaş gösteri sanatları alanındaki en prestijli festivallerden biri olarak görülen Edinburg Fringe'e dönüştü. Bugün Fringe Festivalleri, her yıl dünyanın farklı şehirlerinde 170 bin sanatçıyı, 250 farklı mekanda ve 60 bin etkinlikte, yaklaşık 19 milyon kişiyle buluşturuyor. Her şehirde farklı ölçek ve formlarda düzenlenen Fringe Festivalleri alternatif ve yenilikçi işler üreten genç sanatçılara işlerini uluslararası platformda sergileme imkanı sunuyor.