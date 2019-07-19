Haberler» Güncel» Haber

İSTANBUL - FSM'DE SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (1)

İstanbul DHA -ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)'ndeki bakım ve onarım çalışmalarının Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağını ve köprünün tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açılacağını söyledi.

19.07.2019 17:49 İSTANBUL - FSM
İstanbul DHA -ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)'ndeki bakım ve onarım çalışmalarının Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağını ve köprünün tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açılacağını söyledi. Köprüdeki çalışmalarda son durum bugün havadan görüntülendi. Ankara istikametindeki çalışmaların 17 günde tamamlanmasının ardından Edirne istikametindeki çalışmalar geçtiğimiz pazar gecesi başlamıştı. Çalışmalarda eski asfaltın kaldırılması tamamlandı. Asfalt kazındıktan sonra, ortaya çıkan metal kumlanarak pastan arındırılıyor, ardından iki ayrı izolasyon malzemesiyle boyanıyor.

Görüntü Dökümü:
-------------
-FSM'deki çalışmalardaki bugün çekilen görüntüler

DHA FEED



Kaynak: DHA
Mehmet Cahit Turhan, Kurban Bayramı, İstanbul, DHA, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:32   Asker uğurlaması yemeğinde 20 kişi zehirlendi
19:32   Osmaniye'de kaçak sigara operasyonu
19:30   Asker uğurlama yemeği 45 kişiyi hastanelik etti
19:28   İHH ekipleri sel felaketinin yaşandığı Düzce'de
19:28   Bakan Dönmez: Düzce'de sel bölgesine mobil jeneratörler kurulacak
19:27   Gaziantep'te ormanlık alanda yangın
19:26   Antalya'da kaybolan çocuk bulundu