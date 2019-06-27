27.06.2019 18:24
Haberler » Güncel » Haber

İSTANBUL-FSM'DEKİ BAKIM NEDENİYLE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE AVRASYA TÜNELİ'NDE YOĞUNLUK

(Havadan görüntülerle)FSM'DEKİ BAKIM NEDENİYLE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE AVRASYA TÜNELİ'NDE YOĞUNLUKHaber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL,DHAFatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya...

İSTANBUL-(Havadan görüntülerle)FSM'DEKİ BAKIM NEDENİYLE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE AVRASYA TÜNELİ'NDE YOĞUNLUK
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL,DHA
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli 'nde yoğunluk oluştu.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başlayan asfaltlama çalışması nedeniyle 4 şerit trafiğe kapatıldı. 17 Ağustos tarihine kadar ulaşım 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanacak. FSM'deki çalışmalar nedeniyle sürücüler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne yöneldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde yoğunluk yaşanıyor. Avrasya Tüneli'ni kullanmak isteyen araçların oluşturduğu trafik Uzunçayır 'dan başlarken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanmak isteyen araçların oluşturduğu trafik ise Fikirtepe 'den başlıyor. Yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.İSTANBUL-FSM'DEKİ BAKIM NEDENİYLE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE AVRASYA TÜNELİ'NDE YOĞUNLUK
Kaynak: DHA
Avrasya Tüneli , Güncel

Son Dakika Haberleri
18:54 Ekrem İmamoğlu mazbatayı aldı
18:53 DHA İSTANBUL - EKREM İMAMOĞLU MAZBATAYI ALDI
18:53 Fransa'da belediye tesettür mayo giyenler nedeniyle havuzları kapattı
18:52 "ABD İran'la savaş istemiyor" - BRÜKSEL
18:52 Çarptığı aracın sürücüsünü silahla öldürdü
18:52 İBB'de devir teslim töreni
18:52 Gemlik Kaymakamı İnan'ın oğlu son yolculuğuna uğurlandı - SAMSUN