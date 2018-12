İstanbul Fsm Geçişlerinde Yazılan Cezaların İptalini İstediler

16 Aralık 2018 Pazar 16:22



Kamyon, kamyonet, panelvan ve van tipi araçlarını Fatih Sultan Köprüsü (FSM) geçişinde kullanamadıklarını belirten, mobil EDS tarafından yazılan cezaların kendilerine geç gönderildiğini ileri süren 60 sürücü protesto eyleminde bulundu. Eyleme destek veren Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da "Bu cezalar ödenemeyecek boyuta geldi." dedi.TEM Otoyolu Kavacık istikametinde bulunan TIR Parkına toplanan ve pankartlarla flamalar taşıyan grup bir süre slogan atarken, TEM otoyolunda ilerleyen bazı sürücüler de korna çalarak onlara destek verdi.FSM köprüsünü kamyonetiyle geçen Aynur Efe, İstanbul 'da yumurta toptancılığı yaptığını belirterek, " Bir kadın olarak zor şartlarda çalışıyoruz. Krizden çok etkilendik. İşlerimiz zaten iyi değil. Bunun üstüne bir de geçen senenin başından itibaren gelen cezaları ödeyecek durumum yok. Devlet büyüklerimizden acil bir çözüm bekliyoruz. 109 geçişim var ve hepsi yılbaşına kadar tebliğ edileceğini söylediler. Cezalar 2017 yılının Ocak ayından itibaren yazmışlar. Hiçbir şekilde bana ceza gelmedi. Kendim öğrendiğim anda arabamı değiştirdim. İkinci köprü yasaklandı. Elimizden geldiğince ceza yememek için tedbirimizi aldık ama daha öncesi olan borçlar, gelen borçlar ve tebligatlar tek bir kerede gelen 9 tane ceza var. Devletimize güveniyorum. Cezaların kasıtlı olduğunu düşünmüyorum. Sistematik bir hata mı oldu bilemiyorum ama bu nasıl olduysa bunun çözülmesini rica ediyorum" dedi.Bir başka sürücü ise "Sayın Cumhurbaşkanımız sizden ricamız 15 ay sonra yüksek miktarlarda gönderilen cezaların iptalini istiyoruz. Biz burada küçük esnafız, ben ayakkabı işi yapıyorum. Karşıya gidip gelip ayakkabı dağıtıyorum. Şu an zaten işsizlik var Türkiye 'de. Esnaf bir iki parça mal satıp dükkanını kapatıyor. Ben günlük Avrasya Tüneline gidiş geliş 70 Lira nasıl ödeyeyim. Her gün karşıya geçmek zorundayım. Atölyelerim karşıda. Ben günlük Avrasya Tüneline 70 Lira versem ayda 2 bin 100 Lira para yapar. Ben bunu nasıl vereyim? Arabam yakıyor günlük 100 TL mazot. Onun haricinde şahsi giderlerim var. Arabamın vergisi var. Devlete verdiğim vergi var. Kiralarım var. Ben bu işin içinden çıkamıyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Arabamın üzerine şu an 50 bin TL borç var. Cezaların silinmesini istiyoruz bize yardımcı olun" dedi.AYDIN AĞAOĞLU: CEZALAR ÖDENEMEYECEK BOYUTA GELDIEyleme destek veren Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da şunları söyledi:"Ortada ödenemeyecek boyutta cezalar var. Bu cezaların kaynağı kanun değil. Bir ulaşım koordinasyon merkezi kararında da cezadan bahsetmiyor. Şu yolun kenarında trafik polisleri var. Sorulduğu zaman bu minibüs tipi araçlar hafif kamyonetler geçebilir miyiz dendiğinde, geçilebilir deniyor. Bu cezalar ödenemeyecek boyuta geldi. Bakın kanunda bu ceza yok ama başka bir şey var. Hakkın kötüye kullanılması. Bürokrasi hakkı kötüye kullanmıştır. İhlalli geçişin yapıldığını tespit ettiği yılın, ertesi yılının son ayına bu ihbarnameleri bırakmıştır. Böylelikle iki yıla yakın süre bilmeden bu köprüyü kullananlar giderken 800 gelirken 800, günde her seferinde 1600 Lira cezayla karşı karşıya. 600 bin Liraya varan cezalar var. Bunları devlet alamaz, almamalıdır. Devlete yakışan bunlara bir çözüm getirmektir. Kanun yok uygulanmamış. 19 Ağustos 2016'da UKOME bir karar veriyor, diyor ki; Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden 1.sınıf araçlar, yani otomobiller ve ikinci sınıf araçlar yani kamyonet, panelvan, minibüs tipi araçlar geçebilir. Nasıl oluyorsa 63 gün sonra bir karar değişiyor ama kimsenin haberi yok. Zaten bu ceza yanlış, hukuk mücadelesi veriliyor. Şimdiyse kesilmiş yüz binlerce liralık cezaların silinmesi mücadelesi veriliyor. Burada vatandaşa zulüm yapılıyor. Ben inanıyorum devlet bu sorunu çözecek. Bürokrasinin yanlışını vatandaşa ödetmeye kimsenin hakkı yok."