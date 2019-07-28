İSTANBUL- FSM KÖPRÜSÜ TRAFİĞE AÇILDI - 1
Ersan SAN-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEKİSTANBUL DHAFatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) asfaltlama ve trafik çizme çalışmaları tamamlandı.28.07.2019 18:15
Ersan SAN-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEKİSTANBUL DHA
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) asfaltlama ve trafik çizme çalışmaları tamamlandı. Köprü saat 18.00'de trafiğe açıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki üstyapı ve derz onarım çalışmalarının ikinci etabında çalışmalar tamamlanmış olup bugün saat18.00'de köprü trafiğe açılacaktır açıklaması yapılmıştı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) asfaltlama ve trafik çizme çalışmaları tamamlandı. Köprü saat 18.00'de trafiğe açıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki üstyapı ve derz onarım çalışmalarının ikinci etabında çalışmalar tamamlanmış olup bugün saat18.00'de köprü trafiğe açılacaktır açıklaması yapılmıştı.
Fatih Sultan, DHA, Güncel
Kaynak: DHA