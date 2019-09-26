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İstanbul fuar merkezi'nde deprem paniği

İstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından İstanbullular sokaklara çıktı.

26.09.2019 15:00İstanbul fuar merkezi'nde deprem paniği
İstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Yeşilköy'de bulunan İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara gelen vatandaşlar depremin ardından dışarı akın etti.

Emel Kaya, "Dışarıdaydım çok hissedemedim ancak, içeridekiler daha çok hissetmiş. Yakınlarıma ulaşmaya çalışıyorum ancak ulaşamıyorum. Telefon çekmiyor. İnternet çekiyor twittera bakıyorum bilgi alıyorum" dedi. Fuarı gezmeye gelen Nurdan Kunduracıoğlu ise "Depremi hissettim. Dengemi kaybettim. Bir an önce oradan çıkmak istedim. Kurulu bir yer üzerimize çökmesinden korktum. Dışarıya zor attık kendimizi. Eşime ulaştım çok korkmuş çok sallandık" diye konuştu.

İlker Karakaş da "Raflar çok sallandı. Biz de hemen dışarı çıktık kimseye ulaşamıyoruz. İnternetten yazmaya çalışıyoruz"  dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Dışarı çıkan vatandaşlardan görüntüler

-Deprem sebebiyle dışarı çıkan vatandaşlardan röportajlar


- İstanbul

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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