İstanbul-fuat oktay: ne yazık ki hain fetö üyelerine bazı ülkelerde kol kanat gerilmektedir

Haber: Gülseli KENARLI Kamera: Harun UYANIK/ İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "FETÖ'nün Türkiye ve Türk dili markasını kullanarak yaptığı okullar milletimizin gasp edilmiş mallarıdır ve bunların daha çok ülkede Maarif Vakfımıza devredilmesi için diplomatik mücadelemizi sürdüreceğiz. Ne yazık ki hain FETÖ üyeleri, bazı ülkelerde mağdur gibi karşılanmakta, bu teröristlere kol kanat gerilmektedir. Biz bu ülkelerin ikiyüzlü tutumuna rağmen asla karamsarlığa düşmedik, düşmüyoruz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız."Türkiye Maarif Vakfı tarafından 8. Ülke Temsilcileri İstişare toplantısı düzenlendi. Vakfın Üsküdar'daki merkezinde yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün de katıldı."GÖZÜNÜ VE GÖNLÜNÜ TÜRKİYE'YE ÇEVİRMİŞ MİLYONLARCA İNSAN BULUNUYOR"Fuat Oktay burada yaptığı konuşmasında, "Bulunduğumuz coğrafya yüzyıllardır farklı kültürlere, dinlere ve medeniyetlere beşiklik yapmış, köklü eğitim kurumlarıyla her zaman eğitim yolcularının durağı olmuştur. Milletimizin mayasında okumaya, anlamaya ve irfana çağıran bir hikmet vardır. Mirasçısı olduğumuz medeniyetin eğitime yüklediği anlam bir değerler sistemini, bilgi ve erdemi toplumda yaymayı da içerisinde barındırmaktadır. Bu topraklarda bulunan maarif birikiminin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğu göz ardı edemeyiz. Bu sorumluluğunda bir fiil omuzlarında hisseden değilsiniz, bunu dünyaya taşıyansınız. Bölgemizde ve dünyanın birçok yerinde gözünü ve gönlünü Türkiye'ye çevirmiş milyonlarca insan bulunuyor. Yine bunu dünyaya taşıyan sizlersiniz. Bunun bilinciyle yakın uzak fark etmeden gönül coğrafyamız için her anlamda refahın ve huzurun mücadelesini veriyoruz. Yunus Emre Kültür Merkezleriyle, TİKA ofisleriyle ve AFAD'ımızla dünyanın en ücra, en sıkıntılı bölgelerine ulaşıyor, insani yardımlar, kültürel faaliyetler ve kalkınma projeleri gerçekleştiriyoruz. Gönül coğrafyamızı sahiplenen duruşumuzun önemli bir nişanesi de 2016 yılında kurulan Türkiye Maarif Vakfı'dır. Türkiye Maarif Vakfı ile ülkemizin eğitim alanındaki zengin tecrübesini dünyanın dört bir yanındaki dostlarımızla paylaşıyoruz ve paylaşmaya da devam edeceğiz. Maarif Vakfı, yumuşak güç araçlarını çeşitlendirerek insanlığın ortak vicdanı olma sorumluluğunu üstlenen ülkemizin eğitim diplomasisi hamlesidir. Vakıf, tüm dünyada Türkiye Cumhuriyeti adına eğitim kurumlarını devralmak, yenilerini açmak ve bunların işletilmesinin ötesinde misyonlar taşımaktadır" dedi."FETÖ İLTİSAKLI 213 OKUL MAARİF VAKFIMIZ TARAFINDAN DEVRALINMIŞ"Fuat Oktay, "Kuruluşundan bu yana daha 3 buçuk 4 yıl geçmiş olmasına rağmen 104 kadar ülkeyle resmi temas kurulması; 51 ülkede bilfiil temsilcilik açmak üzere 66 ülkede faaliyet gösteriliyor olması takdire şayandır. Ayrıca 19 ülkede hain terör örgütü FETÖ iltisaklı 213 okul Maarif Vakfımız tarafından devralınmış 40 ülke ile de bu okulların devri konusunda protokol imzalanmıştır" diye konuştu."SADECE BU ZEHİR TÜRKİYE'DE VE TÜRKİYE'YE KARŞI BİR ZEHİR DEĞİLDİ"Fuat Oktay şöyle devam etti:"FETÖ'nün zehirlediği bütün dünyada, içeride ve dışarıda akıttığı zehrin panzehri sizlersiniz. ve bunun da bilincinde olarak bütün dünyaya yayılmış durumdasınız. Sadece bu zehir Türkiye'de ve Türkiye'ye karşı bir zehir değildi aslında. Hangi ülkede faaliyet gösterdilerse bu zehir o ülkelere aynen akıtılıyordu. Şu anda faaliyet gösterdikleri yerlerde de ne yazık ki bu zehri akıtmaya devam etmektedirler. Sizler panzehir olarak da bütün dünyaya yayılmış durumdasınız. Dışişleri Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte aslında bulundukları ülkedeki FETÖ'nün, biz sadece o okulları devralıp, sadece bir eğitim hizmeti vermiyoruz. aslında o ülkenin o devletine ve insanlarına da bir katkı sunuyoruz. Farkında olmadıkları bir zehrin, farkında olmadıkları bir tehlikenin özellikle çok büyük faturasını ödemiş bir ülke olarak onlara bunu anlatmaya çalışıyoruz""YENİLİKÇİ EĞİTİM MODELLERİNİN ÖNCÜSÜ OLMALIDIR""Türkiye'nin sahip olduğu girişimci ve insani diplomasi mücadelesinde Türkiye Maarif Vakfı'na bundan sonra da son derece stratejik görevler düşmektedir." diyen Oktay şunları söyledi:"Dijital dönüşümün etkisiyle internet erişimimizin olduğu her yer okul ve kampüs haline gelmiş; eğitimin küreselleşmesi geçmişe nazaran kolaylaşmıştır. Maarif Vakfımız, eğitim teknolojilerinde yaşanan yeni gelişmeler ve eğilimleri takip ederek 'çevrimiçi maarif' vizyonuyla yenilikçi eğitim modellerinin öncüsü olmalıdır. Diğer yandan dünyanın dört bir yanında Türkiye Maarif Vakfı okullarında eğitim gören öğrencilerin Türkiye ile bağlarının güçlendirilmesi önemlidir. Bu öğrencilerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içinde Türkiye'deki bilim, eğitim, kültür ve spor programlarından yararlanmasını teşvik etmeye devam edeceğiz. ve mümkünse bizim ülkemize gelip kamplarda bizim öğrencilerimizle bir araya gelebilirler. Bizim yurdun dört bir yanında kamplarımız var""ŞİMDİ MESAFEYİ KISALTMA ZAMANI"Fuat Oktay, "Hafta sonu ziyaret ettiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) başta olmak üzere Maarif okullarından yurtdışında yaşayan Türk toplumunu faydalandırmak önceliklerimiz arasında yer almalıdır. Evet bunu yapıyoruz ama inanın gittiğimizde, yerinde gördüğümüzde, yaptıklarımızın, yapmamız gerekenin ne kadar gerisinde olduğunun farkında oluyoruz. Ne kadar çok yaparsak o kadar az yapmış olduğumuzun farkına varıyoruz. Yıllarca ihmal etmemizin belki bugün faturasını ödüyoruz. Ama bu faturanın bu maliyetini biz azaltabiliriz. En azından bizden sonraki nesiller için bu faturayı azaltabiliriz biz. Siz bu faturayı azaltmak için bütün dünyaya yayılmış gönül erlerisiniz. KKTC özelinde Girne ve Gazi Mağusa'da Maarif Okulları'nın faaliyete geçmesi yönünde çalışmalar olduğunu biliyor gelişmeleri bizler de yakından takip ediyoruz. Nasıl büyük bir ihtiyaç olduğunun da farkındayız. Hemen yanı başımızda olması demek onların, oradaki çocukların bizi tanıyor olması, oradaki gençlerin, insanların bizi tanıyor olması, bizimde onları yakından tanıyor olmamız anlamına hiç gelmiyor. Tam tersi bir o kadar uzak kalmışız, şimdi mesafeyi kısaltma zamanı" diye konuştu."BÜYÜKELÇİLİKLERİMİZ, KONSOLOSLUKLARIMIZLA İLİŞKİLERİMİZ SON DERECE SIKI OLMALI"Fuat Oktay, "Maarif Vakfımızın çalışmalarında daha da etkin sonuçlar alabilmek için ilgili tüm kurumlarımızı yüreğini ortaya koyarak işbirliği yapmaya davet ediyorum. Özellikle yurtdışında faaliyet gösteren TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlarımızla Maarif Vakfımız sürekli yakın ilişki içinde olmalı. ve ayrı ayrı mükerrer faaliyetler gerçekleştirmek yerine güç birliği yapmalıdır. Hele hele büyükelçiliklerimiz, konsolosluklarımızla ilişkilerimiz son derece sıkı olmalı. Buradan ben dünyanın dört bir tarafındaki büyükelçiliklere de bir talimat olarak bunu ifade ediyorum. Evet burada bir gönüllülük faaliyeti olabilir ama bizler için bu zorunluluktur. Büyükelçiler, konsoloslar için ve Türkiye'den giden bütün bakanlıkların ataşelikleri burada sizlerin önünü açmak sizlere yardımcı olmak bir zorunluluktur. Bununla ilgili bir gecikme, bir nazlanma olursa haberimiz olsun" dedi.FETÖ İLE MÜCADELEFuat Oktay, "FETÖ'nün Türkiye ve Türk dili markasını kullanarak yaptığı okullar milletimizin gasp edilmiş mallarıdır ve bunların daha çok ülkede Maarif Vakfımıza devredilmesi için diplomatik mücadelemizi sürdüreceğiz. Ne yazık ki hain FETÖ üyeleri, bazı ülkelerde mağdur gibi karşılanmakta, bu teröristlere kol kanat gerilmektedir. Biz bu ülkelerin ikiyüzlü tutumuna rağmen asla karamsarlığa düşmedik, düşmüyoruz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Sizlerin bulunduğunuz ülkelerde müzakerelerinizi kolaylaştırmak için tüm temaslarımızda ülkelere FETÖ'nün nasıl bir şer şebekesi olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. İnatla ve ısrarla muhataplarımıza bu meseleleri anlatmayı, varsa kafa karışıklıklarını gidermeyi sürdürüyoruz. Bugüne kadar haklı olduğumuz konularda doğruları söylemekten çekinmedik, hiçbir zaman da çekinmeyeceğiz. Sizlere düşen bu doğrultuda kararlılıkla çalışmaya devam etmektir. Eğitim kisvesi altında terör örgütü üyelerinin gençlerin ve çocukların o berrak, temiz zihinlerini zehirlemesine asla müsaade etmeyeceğiz. İnşallah önümüzdeki yıl düzenlenecek istişare toplantısında daha çok sayıda FETÖ iltisaklı okulun Maarif Vakfımıza devredildiğini konuşuyor olacağız" şekline konuştu.